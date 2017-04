Será "lo mejor o lo peor que le ocurra a la humanidad": Hawking

(Tomada de la Red)

El renombrado físico británico Stephen Hawking advirtió que los seres humanos nos enfrentamos a la posibilidad cierta de ser superados por las computadoras si no continúa la acelerada carrera por la inteligencia artificial.Hawking hizo la cruda advertencia hablando mediante videoconferencia a los asistentes a la Conferencia Mundial de Internet Móvil que se celebra en Pekín, China."Creo que el ascenso de inteligencias artificiales poderosas será lo mejor, o lo peor, que le ocurra a la humanidad.Tengo que decir ahora que todavía no sabemos si será lo uno o lo otro. Pero debemos hacer todo lo posible para asegurar que su desarrollo futuro nos beneficie a nosotros y al medioambiente".Para el también cosmólogo, el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial implica una serie de problemas que, en su opinión "deben ser tratados ahora y en el futuro".El progreso en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial "es rápido y tal vez deberíamos detenernos por un momento y concentrar nuestra investigación, no solo en hacer que la inteligencia artificial sea más capaz, sino en maximizar su beneficio social".Stephen Hawking indicó que la tecnología avanzó hasta el punto de que no hay una diferencia real entre lo que puede lograrse con el cerebro humano y una computadora."En teoría, las computadoras pueden emular la inteligencia humana y superarla. Así que no podemos saber si la inteligencia artificial nos ayudará infinitamente, o si nos ignorará, nos marginará o, como es posible, nos destruirá".Dijo estar "preocupado" por la posibilidad de que las máquinas inteligentes sean "capaces de realizar el trabajo que actualmente realizan los seres humanos y destruyan rápidamente millones de puestos de trabajo".Se refirió a las partes más oscuras de ese desarrollo tecnológico y confesó temer las consecuencias."Temo las consecuencias de crear algo que pueda igualar o superar a los humanos. La inteligencia artificial despegaría por su cuenta y se rediseñaría a un ritmo cada vez mayor. Los humanos, limitados por la lenta evolución biológica, no podrían competir y serían superados".