Las novedades del Mobile World Congress 2017

LG ha presentado su modelo LG G6, un smartphone que destaca por su pantalla full vision, una nueva interfaz móvil UX 6.0, diseñada específicamente para maximizar las ventajas de una pantalla grande pero sin aumentar espacio. Su pantalla es espectacular: QHD+ FullVision de 5,7 pulgadas (2880x 1440), con formato 18:9 que cubre casi la totalidad del frontal del dispositivo. Algo que veremos frecuentemente en los teléfonos de este 2017: una pantalla extra grande pero en móvil con diseño ergonómico. Muy cómodo de coger. No nos olvidemos que además es resistente al agua y al polvo e incluye una función que permitirá visualizar los contenidos que estén en 16:9 en formato 18:9. La batería también es más potente que la de su predecesor: 3.300 mAh. Entre sus otras características, cuenta con procesador Qualcomm Snapdragon 821 de 4 núcleos a 2,4 Ghz, 4 GB de RAM y 32 de almacenamiento interno -con posibilidad de ampliación mediante tarjeta microSD hasta 2 TB-, cámara trasera con una resolución de 13 MP y cámara delantera de 5 MP.Samsung Galaxy Tab S3Un competidor directo del iPad. Así de fuerte se ha presentado la Samsung Galaxy Tab S3. La tableta cuenta con sistema Android pero aún conserva un gran parecido en estética e incluso en complementos. Una de las novedades son cuatro altavoces situados en los laterales del dispositivo, que mejorarán la experiencia multimedia. La pantalla tiene un tamaño de 9,7 pulgadas y una resolución de 2048 x 1536 píxeles, procesador Snapdragon 820, 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento ampliables también por tarjeta microSD. La tableta también se venderá en una versión con LTE por 769 euros, 90 euros más que la versión con Wi-Fi.Sony XZs y Sony XZ PremiumTanto el Sony Xperia XZs como el Sony XZ Premium cuentan con una cámara de 19 MP con la conocida tecnología de triple sensor y estabilizador de imagen en cinco ejes junto a la nueva tecnología Motion-Eye, que asegura nitidez en la imagen incluso con movimientos inesperados. La cámara frontal de 13 MP. Respecto a sus diferencias en tamaño, el Xperia XZ Premium posee una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución 4K HDR (de 2160 x 3840 píxeles) y el Xperia XZs 5,2 pulgadas de pantalla con una resolución Full HD. Otra de las diferencias más llamativas está en su acabado: eñ XZs cuenta con un acabado en metal mate, mientras que la versión Premium está fabricada con cristal protegido por Gorilla Glas 5 de Corning. Sony Xperia XZs llegará al mercado a mediados de abril (699 €) en negro, blanco o azul claro y la versión Premium tardará un poco más.Nokia 6La compañía finlandesa ha presentado Nokia ha presentado dos nuevos móviles Android, Nokia 5 y Nokia 3, pero también ha adelantado que el esperado Nokia 6 se venderá en todo el mundo. ¿Qué características tiene el Nokia 6, el mejor móvil de la empresa hasta ahora?: Pantalla de 5,5 pulgadas con resolución FullHD, efecto 2,5D y protección Corning Gorilla Glass, procesador Qualcomm Snapdragon 430, 32 GB de almacenamiento interno, 3 GB de memoria RAM, cámara trasera de 16 megapíxeles con auto enfoque por detección de fase y flash LED. Apertura f/2.0, cámara frontal de 8 megapíxeles... todo un abanico de cualidades cuyo modelo básico estará disponible en cuatro colores, negro mate, plata, azul templado y cobre y se venderá a 229 € durante el segundo trimestres de 2017.Lenovo Moto G5 y Moto G5 PlusLos dos nuevos smartphones de Lenovo, el Moto G5 y el Moto G5 Plus, son móviles de alta gama con un diseño metalizado y prestaciones avanzadas. Entre las especificaciones del modelo G5 Plus se encuentran: una pantalla de 5.2 pulgadas con Gorilla Glass 3 con resolución: 1,920x1,080 pixeles, pocesador: Snapdragon 625 de ocho núcleos (2.0Ghz), 2GB o 3GB de RAM, 32GB de almancenamiento, ranura microSD, batería de 3,000mAh con carga rápida, cámara trasera de 12 megapixeles con apertura f/1.7, y cámara frontal de 5 megapixeles. Por si esto fuera poco, el nuevo dispositivo es resistente al agua y posee lector de huellas en un tamaño de 150.2x74x7.9mm y apenas 155 gramos de peso. Un móvil robusto, ligero y lujoso. Moto G5 con 2Gb de RAM tendrá un precio recomendado de 199€ (con 3GB 209€) y Moto G5 Plus con 3GB de RAM y 32GB de memoria interna, 279€.Huawei P10 y P10 PlusHuawei ha presentado su nuevo teléfono estrella, el smartphone Huawei P10 de 5,1 pulgadas, así como el P10 Plus de 5,5 pulgadas. Ambos están disponibles en varios colores y acabados, y vienen equipados con las cámaras frontal y trasera de Leica. La cámara frontal Leica permite al usuario explorar los retratos e incluye un sistema de detección facial 3D que utiliza alrededor de 190 nodos de identificación detallada para un reconocimiento más rápido y exacto. Está claro que los selfies han cambiado el modo en que han evolucionado nuestros móviles y el sistema facial es la clave de la iluminación dinámica de Huawei y de las funciones mejoradas para la fotografía de retratos. Tanto Huawei P10 y Huawei P10 Plus detectan automáticamente si el usuario está capturando un selfie personal o con varias personas. Si se trata de una foto con varias personas , el móvil activa un modo con un ángulo más amplio. Respecto a sus baterías son de 3.200 y 3.750 mAh, respectivamente.Blackberry KEYoneEste teléfono de Blackberry mantiene el teclado característico de Blackberry, pero tendrá una pantalla más grande que las otras series de la marca. Uno de los estandartes de este nuevo dispositivo es la seguridad reforzada de su modelo (el usuario podrá definir el nivel de seguridad) y una batería con mayor rendimiento y mucho más rápida de cargar. El Blackberry Keyone contará con sistema operativo Android (que la marca adopto mucho más tarde de lo esperado), una pantalla Full HD de 4.5 pulgadas, procesador Snapdragon 625, 3GB de RAM, 32GB de almacenamiento expandible, cámara de 12 megapixels de pixel dual, cámara frontal de 8 megapixels y estará disponible en abril a un precio de 599 euros.