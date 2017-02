Ya no innova, pero el iPhone sigue vendiendo

CUPERTINO, California, EU. (AP)

Apple no da indicios de que vaya a seguir generando productos innovadores como bajo su fundador Steve Jobs, pero de todos modos parece tener sus ventas aseguradas.



La principal razón:



Antes de morir en el 2001, Jobs dejó el iPhone, un producto que tiene tantos devotos que probablemente siga generando enormes ganancias en el futuro. Incluso si Apple no despierta grandes expectativas en torno al próximo gran teléfono.



SIGNOS DE OPTIMISMO



Es cierto que Apple acaba de sufrir su primer descenso de ventas en 15 años. Pero genios de las inversiones como Warren Buffett y otros expertos siguen apostando el éxito de Apple y sus acciones subieron casi un 20% en los dos primeros meses del 2017, alcanzando niveles récord y elevando el valor de la empresa a casi 720.000 millones de dólares.



Las recientes alzas mantuvieron felices a los accionistas el martes en la reunión anual de Apple en su sede de Cupertino, California.



Fue la última vez que el encuentro se hace allí, ya que Apple se mudará pronto a una nueva sede en un moderno edificio de vidrios curvos con la forma de una nave espacial.



La oficina de 260.000 metros cuadrados (2.800.000 pies cuadrados), el último proyecto de Jobs, puede haber generado más expectativa que cualquier otro producto surgido desde que Cook tomó el timón en agosto del 2011.



IPHONE, EL ABANDERADO



El Apple Watch, el único aparato nuevo lanzado bajo la gestión de Cook, es el "smartwatch" más vendido del mundo. Los smartwatches, sin embargo, no han tenido el mismo impacto que los iPod, los iPhones o los iPads.



Los iPods son hoy una reliquia ya que hay otras formas de escuchar música y las ventas de los iPads han bajado los últimos tres años.



No extrañó que un accionista preguntase el martes si Apple ya no era capaz de inventar cosas nuevas y revolucionarias. Dijo que la empresa parecía más eficaz en sus manejos económicos, por ejemplo, compró nuevamente acciones por valor de 47.000 millones de dólares y pagó dividendos a sus accionistas que en el desarrollo de nuevos productos.



Cook no estaba en el escenario cuando surgió esa pregunta, pero posteriormente destacó que Apple sigue generando casi el 40% de sus ingresos con productos que no son el iPhone. "Todos esos productos son esenciales para el crecimiento de Apple", indicó.



Pero nada es más rendidor que el iPhone, a pesar de que Apple no hace grandes cambios desde el 2014, cuando lanzó al mercado su primer modelo de tamaño grande.



Ante esta falta de novedades, muchos usuarios no ven razón alguna para deshacerse de sus viejos modelos y las ventas del iPhone bajaron por primera vez desde su presentación inicial en el 2007.



Apple revirtió esa tendencia en el trimestre más reciente, aunque por lo mínimo. Analistas esperan que las ventas suban hacia fin de año, en que Apple lanzará un iPhone más avanzado y caro con motivo de su décimo aniversario y supuestamente debería genera un "súper ciclo" de compras.



IPHONE, EL SOSTEN DE TODO



Cada vez resulta más difícil entusiasmar a los usuarios con los smartphones, que ya pueden hacer casi todo lo que quiere la gente, según el analista Jan Dawson, de Jackdaw Research.



"Se llega a un punto en que todos los productos de una categoría electrónica son tan buenos que los modelos nuevos ya no generan tanto interés", indicó Dawson.



Por más que ya no compren iPhones con la misma frecuencia de antes, los clientes del iPhone son muy leales y cuando quieren cambiar de teléfono, generalmente insisten en el de Apple, cuyo "ecosistema" de aplicaciones y servicios asociados al iPhone hace que cambiar de marca sea complicado.



SERVICIOS



Por otro lado, los clientes del iPhone tienden a ser gente de ingresos más altos, que puede gastar más dinero en aplicaciones y servicios como la suscripción al programa de música de Apple.



Apple generalmente cobra una comisión de entre el 15% y el 30% sobre las ventas de aplicaciones vendidas en su negocio, que es la única forma de llegar a la gran mayoría de usuarios del iPhone.



Esa fórmula está haciendo que la venta de aplicaciones a través del "app store" sea el sector de mayor crecimiento económico de Apple.



Los ingresos por servicios subieron más del 20% el año pasado, hasta los 24.300 millones de dólares.



Apple cree que en los próximos cuatro años esos ingresos llegarán a los 50.000 millones de dólares.



"Los inversionistas no necesitan depender de Apple para todas las innovaciones para que el producto se siga vendiendo", escribió recientemente el analista de Macquarie Securities Ben Schachter acerca del "app store".



"Si alguien inventa un juego en el garaje de sus padres en Taipei o si GE revoluciona los servicios médicos con una aplicación, Apple se puede beneficiar".