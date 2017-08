Listo el Note 8, por llevar iPhone 8 y Pixel 2

(Tomada de la Red)

Luego de un Note 7 "inflamable", Samsung presentó esta semana el Note 8, su nuevo celular insignia que presume de un lápiz óptico S Pen muy capaz y una doble cámara principal.El dispositivo ya está disponible en preventa y llegará a las tiendas de Estados Unidos a partir del 15 de septiembre a un precio sugerido de US$960.Pero el Note 8 no es el único que esperábamos para esta época. Para el 5 de octubre, según el reconocido filtrador Evan Blass, conoceremos el Pixel 2 de Google, que este año vendría con un procesador Qualcomm Snapdragon 836 y estrenaría Android Oreo.También esperamos con ansias al iPhone 8, que según un reporte de AppleInsider se anunciaría el 15 de septiembre y llegaría a tiendas el 22 de septiembre, una semana después de la presentación.Apple no ha dicho ni pío ni confirmado nada todavía, pero esperamos que el iPhone del décimo aniversario tenga un diseño casi sin biseles, doble cámara, carga inalámbrica y sensor para desbloquear con la huella desde cualquier sitio de la pantalla, según los rumores.Pero el iPhone no es el único que está de cumpleaños. El pasado 23 de agosto se celebró el décimo aniversario del "hashtag" en Twitter, que sirve para incitar conversaciones en torno a un tema en particular.Desde el inicial #barcamp de los ingenieros de la empresa hasta #BlackLivesMatter o #Eclipse2017, se han generado charlas de todo tipo, en ámbitos que van más allá de Twitter, pues ya los encontramos en Instagram, Facebook y hasta Slack.