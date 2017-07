R.R. Martin une fuerzas con Neil deGrasse Tyson para crear videojuego

(Tomada de la Red)

George R.R. Martin ha estado muy ocupado con la ultima entrega de su serie Song of Ice and Fire, pero eso no quiere decir que no tiene tiempo para proyectos secundarios.De acuerdo con un reporte, en The Daily Beast, el autor de fantasía está tomando un descanso de su trabajo escribiendo novelas para trabajar en un videojuego creado por Neil deGrasse Tyson.El juego de deGrasse Tyson, llamado Odisea al Espacio, está recolectando fondos en la página Kickstarter. Su visión es crear una experiencia interactiva que le permitirá a los jugadores explorar y crear sus propios planetas al mismo tiempo que aprenden de física.Para hacerlo del modo correcto, el y su equipo, están trabajando con algunas de las mentes más brillantes de la ciencia como Bill Nye, el ex astronauta de la NASA Mike Massimina y el astrofísico Charles Liu. La lista de colaboradores también incluye alguno nombres menos inesperados – como R.R. Martin, el hombre que nos brindó Game of Thrones.A pesar de que la experiencia de Martin tiene más que ver con dragones en Westeros que robots en el espacio exterior, deGrasse Tyson piensa que sus habilidades para construir mundos son esenciales para el proyecto, indica Muy Interesante “Para mi [con] Game of Thrones… disfruto que están creando un mundo que necesita ser coherente,” dijo deGrasse Tyson a The Daily Beast. “Crea el mundo que tú quiere, pero hazlo coherente, y en base a algo accesible. Soy un gran fanático de la frase de Mark Twain: ‘Primero aclara los hechos. Después distorsiónales a tu gusto.”Otros gigantes de la ciencia ficción y la fantasía se han unido al proyecto, incluyendo a Neil Gaiman y Len Wein.La campaña para Space Odyssey tiene hasta julio 29 para llegar a su meta de $314,159 – de los cuales ha juntado $295,674 hasta este momento. Si el videojuego llega a ser completado, puedes esperar que sea el proyecto más nerd de Neil deGrasse Tysson desde su audio libro con LeVar Burton, y lo amamos por eso.