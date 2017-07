Apple descontinua el iPod nano y shuffle

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este jueves, la compañía Apple anunció que descontinuara de su tienda en línea los modelos iPod nano y iPod shuffle.“Vamos a simplificar la línea del iPod con sólo dos modelos del iPod Touch y vamos a descontinuar el iPod shuffle y el iPod nano”, indicó la firma de Cupertino en un comunicado difundido por el sitio The Verge Es así que si intentas buscar información de estos dispositivos en el portal oficial de Apple, no encontrarás ya una pestaña dedicada a ellos, y si intentas saber más del iPod nano o shuffle o comprarlo, aparecerá el mensaje: “no se ha encontrado la página que estás buscando”.El que estos modelos hayan sido descontinuados se debe al poco interés que mostró Apple por ellos en los últimos años, ya que el modelo nano no había sido actualizado desde 2012, salvo la introducción de nuevos colores en 2015; mientras que el último cambio en el modelo shuffle fue en 2010.