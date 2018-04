Estas señales indicarían que tu celular fue hackeado

(Tomada de la Red)

¿Tu celular es demasiado lento?, ¿consume muchos datos?, entonces, ¡podría estar hackeado! En los últimos años, el celular se ha convertido en una pieza fundamental de nuestra vida, lo que lo ha vuelto vulnerable a ataques cibernéticos.Sin embargo, existen muchas razones por las que alguien pudiera estar interesado en espiar o monitorear tu teléfono, y no solamente un ciberdelincuente, es por eso que hicimos una lista de algunas señales que te pueden ayudar a identificar un posible hackeo.REGISTRO DE LLAMADASSi notas que en el historial de llamadas aparecen números que no marcaste, es muy probable que tu teléfono haya sido hackeado, indica Informe21 TU CELULAR SE APAGA SIN RAZÓNEste es uno de los indicios más certeros, pues el hecho de que el celular se apague repentinamente, aún cuando la batería está cargada, es una de las secuelas más comunes de la presencia de algún software de espionaje.CONSUMO DE DATOSLas aplicaciones espía usan datos adicionales para enviar información recopilada desde tu teléfono, así que un consumo de datos en exceso es indicio de un hackeo.SOBRECALENTAMIENTOEl sobrecalentamiento de tu dispositivo indica que hay una aplicación maliciosa corriendo continuamente en segundo plano, ¡verifica tus apps!PÁGINAS WEB DESCONOCIDASSi en tu historial encuentras alguna página web que no visitaste, es probable que otra persona o alguna aplicación lo haya hecho por ti.DESCARGA DE APPS DESCONOCIDASRevisa con regularidad las aplicaciones de tu celular, y verifica que se encuentren solo las que instalaste tú, de lo contrario alguien puede estar espiando tu teléfono.