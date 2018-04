Entérate Google cambiará el look a Gmail muy pronto

(Tomada de la Red)

No cabe duda que Gmail es uno de los proveedores de correo electrónico más grandes del mundo; y aún así, realmente no ha tenido grandes cambios en cuanto a imagen se refiere. Pero todo parece indicar que Google ya está tomando cartas en el asunto.



La compañía de Mountain View envió un mail a los clientes de G Suite que podría revelar los detalles sobre este rediseño.



Según el correo enviado; que en teoría debía haber sido confidencial (claro); la compañía no sólo planea un diseño completamente nuevo, sino también nuevas funciones. Estas son algunas:



• Acceder directamente a Calendar desde la misma interfaz de Gmail



• La posibilidad de "posponer" correos para que te aparezcan más tarde una vez más en tu bandeja; así ya no olvidarás responder un correo



• En móvil ya existen las respuestas inteligentes de Gmail; pero ahora llegarán también a la versión web.



• Poco a poco irán preparando el terreno para almacenar tus correos en el mismo navegador; así podrás revisarlos aunque no tengas conexión a Internet sin necesidad de una app o extension.



Todas estas funciones y un nuevo diseño no suenan nada mal. Todavía no se sabe exactamente cómo lucirá y tampoco cuándo será lanzado; pero se espera que sea en las próximas semanas. Para poder ser de los primeros en probarlo; tendrás que pertenecer al programa de early adopters.



Fuente: FAYERWAYER.COM