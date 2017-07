Realizan primer bypass cerebral en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Como un hecho sin precedentes para la salud en Oaxaca y en el país, el neurocirujano Porfirio Sanjuan Sánchez realizó la primera cirugía de bypass cerebral en el Hospital General "Presidente Juárez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



En conferencia de prensa, el especialista precisó que fue el pasado 20 de junio cuando se efectuó la intervención a un paciente de 70 años de edad, con un tumor en la región temporal y frontal izquierda del cerebro.



Para realizar la cirugía, Sanjuan Sánchez culminó una estancia en Japón donde procedimientos similares tienen un costo de 500 mil dólares.



En México, una intervención similar ascendería a tres millones de pesos, si se practica en una clínica particular, dijo.



El procedimiento de bypass extra-intracraneal de alto flujo se utiliza cuando ante una determinada lesión cerebral, como sería el caso de los aneurismas de carótida intracraneales, es preciso sacrificar una arteria.



La operación debe realizarse en un periodo no mayor a una hora o podría ocasionar muerte cerebral, en el caso de la cirugía practicada en la ciudad de Oaxaca, el proceso duró 40 minutos.



Actualmente, el paciente se encuentra en rehabilitación, sin complicaciones postoperatorias.



El cirujano indicó que de no haberse practicado la cirugía, el paciente habría acortado su esperanza de vida, pues los padecimientos neurológicos que no son tratados provocan la muerte.



La operación cerebral, añadió, abre una ventana de posibilidades para tratar padecimientos que son causados por enfermedades cardiovasculares como la diabetes y la hipertensión, que en Oaxaca han incrementado cifras de pacientes.



No obstante, no existe ningún otro médico en la entidad que tenga la capacitación adecuada para replicar el procedimiento.



"Estamos abiertos a que vengan otros médicos a aprender cómo realizar la cirugía", recalcó Sanjuan, convencido de que Oaxaca podría convertirse en un referente en neurología si se practican intervenciones similares.



Añadió que del 100 por ciento de los pacientes que padecen aneurismas y son intervenidos oportunamente, un 90 por ciento se recupera sin contratiempos.



Actualmente el equipo de médicos del ISSSTE protocoliza nuevos casos para valorar candidatos para un bypass cerebral.