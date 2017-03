Adolescente ha corregido un error en los datos de la NASA

(Tomada de la Red)

Un estudiante de la escuela británica contactó recientemente a la NASA para señalar que hubo un error en los datos registrados en la Estación Espacial Internacional (ISS).Miles Soloman, un estudiante de 17 años de la escuela Tapton en Sheffield, trabajaba en el proyecto TimPix, que permite a los estudiantes del Reino Unido acceder a los datos grabados por los detectores de radiación durante la estancia de seis meses de la ISS en el astronauta británico Tim Peake.Entre otros proyectos, Peake participó en un programa de investigación que tiene como objetivo comprender el impacto de la radiación espacial en los seres humanos. La radiación en la ISS se controla con detectores Timepix en forma de USB, que se conectan a los ordenadores y envían datos regularmente a la Tierra.Soloman y sus compañeros de estudio recibieron estas mediciones Timepix en una pila gigante de hojas de cálculo de Excel, permitiéndoles practicar el análisis de datos en información científica del mundo real. Cuando ordenaron los datos por niveles de energía, Soloman notó algo extraño."Fui directamente a la parte inferior de la lista, y fui a los bits más bajos de la energía que había. Me di cuenta de que donde no debiéramos tener energía, donde no había radiación. La primera cosa que pensé fue" Bueno, no puedes tener energía negativa ", y entonces nos dimos cuenta que esto era un error . " Explicó Soloman a la BBC.Soloman y su profesor de física James O'Neill entraron en acción y enviaron un correo electrónico a la NASA de inmediato. Los investigadores de la NASA respondieron que eran conscientes del error, pero pensaron que sólo había estado sucediendo una o dos veces al año. Ellos estaban equivocados."Lo que realmente encontramos fue que estaban ocurriendo varias veces al día. El problema es que algunos de los algoritmos que convirtieron los datos en bruto estaban ligeramente fuera, y por lo tanto, cuando hicieron la conversión, terminaron con un número negativo". Aseguró Soloman.Al menos para Miles Soloman, IRIS definitivamente le ha dado inspiración para buscar más ciencia, aunque se apresura a explicar que no estaba tratando de superar a los investigadores de la NASA cuando señaló el error de datos:"Quiero trabajar con ellos y aprender de ellos."