Robots: Pueden arrebatar el 38% de empleos en 15 años

(Tomada de la Red)

El gigante de consultoría PwC ha publicado un detallado análisis sobre los trabajos que pueden robotizarse en los próximos 15 años.Aunque el estudio se centra en Reino Unido, da pistas interesantes sobre lo que puede pasar con los empleos de todo el mundo en los próximos años.En particular, ofrece un pronóstico sobre la tasa de robotización en todas las áreas principales de trabajo, algo que puede resultar útil para quienes se encuentran en la encrucijada de elegir una carrera.Según análisis de PwC, hasta los primeros años de la década de 2030 los robots y la Inteligencia Artificial 'robarán' un 38% de los empleos en E.U., un 35% en Alemania, un 30% en Reino Unido y un 21% en Japón.Esta diferencia queda determinada no solo por la la cantidad total de empleos que pueden ser automatizados en cada país, sino también por el nivel educativo y las habilidades de los empleados.El análisis tiene en cuenta dos factores: el porcentaje de puestos de trabajos que serán 'ocupados' por robots en una determinada industria y el porcentaje de empleos que ocupa esta industria en total dentro de un país.No en vano, existen sectores con un alto potencial de robotización, pero que, en general, representan un porcentaje relativamente pequeño en el conjunto de un país.• La minería (0,2% de empleos totales y 23,1% potencialmente automatizados).• El suministro de electricidad y gas (0,4% y 31,8%).• La gestión de agua, alcantarillado y residuos (0,6% y 62,6%).• La agricultura, silvicultura y pesca (1,1% y 18,7%).• Los bienes raíces (1,7% y 28,2%).• Las artes y el ocio (2,9% y 22,3%).• El sector financiero y de seguros (3,2% y 32,2%).Estas cifras se corresponden a Reino Unido, mientras que en México, China y otros países en desarrollo de América Latina, Asia y África la situación resulta muy diferente.En noviembre del año pasado la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo publicó un informe titulado 'Los robots amenazan hasta dos tercios de los empleos en países en desarrollo, pero también pueden conllevar oportunidades'.Su conclusión principal es la de que la automatización 'devolverá' las industrias a los países industrializados, donde operarán robots en vez de obreros mal pagados.Ambos estudios sugieren que no necesariamente la robotización es algo malo, pues contribuye al crecimiento de economía, lo que permite luego crear nuevos empleos y, tal vez, mejor pagados.Por lo general se automatizan más los trabajos que requieren menos nivel educativo y menos habilidades sociales, es decir, aquella más manuales y rutinarios.Sin embargo, esto no significa que todos los trabajos 'manuales' vayan a quedar en manos de los robots, mientras que todas las ocupaciones 'inteligentes' seguirán siendo responsabilidad de los humanos.La realidad es que las labores intelectuales también serán automatizadas y que solo los humanos más instruidos y más capacitados podrán sentirse seguros.De hecho, "ningún oficio es totalmente inmune ante los futuros avances en robótica e Inteligencia Artificial", advierte el economista principal de PwC John Hawksworth.En EE.UU. se encuentran más amenazados los empleados ocupados en sectores tan dispares como el transporte de cargas (los conductores de camiones serán sustituidos por autopilotos en el futuro previsible), la construcción (las impresoras 3D ya construyen casas) o, por ejemplo, las finanzas.Aun así, los empleados de sectores como el transporte, el almacenamiento, la fabricación, las ventas al por menor, la hostelería y la alimentación son entre los más vulnerables ante la 'amenaza' de los 'robot'.Esto refleja otras dos tendencias importantes:• Los robots se encargarán en su mayor parte de labores mal retribuidas, aunque también hay excepciones entre ciertas carreras prestigiosas, pues ya existen robots cirujanos o jefes de cocina, entre otros.• Al mismo tiempo, los hombres se encuentran más 'amenazados' que las mujeres (36% y 25%, respectivamente), ya que las mujeres suelen trabajar más en áreas que requieren más habilidades sociales y educación (como en el mismo sector educativo).