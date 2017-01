Coppola pide a fans fondos para videojuego de "Apocalipsis"

NUEVA YORK, EU.(AP)

Francis Ford Coppola quiere hacer un videojuego de "Apocalypse Now" ("Apocalispsis") y espera que los fans le ayuden a pagarlo.



El director lanzó una campaña en Kickstarter para recaudar 900.000 dólares para lo que dice que será un "juego de rol de sumersión, de terror psicodélico" basado en su clásico del cine de 1979 sobre la Guerra de Vietnam.



En un mensaje publicado en el sitio de financiamiento colectivo, Coppola dijo que quiere experimentar con una nueva plataforma y llevar "Apocalypse Now" a una nueva generación.



Coppola dijo que los editores de videojuegos no le darían la libertad artística que busca; los comparó con estudios de cine de Hollywood que no toman riesgos.



Indicó que el juego pondrá al jugador en medio de la guerra, pero que el objetivo no será matar, sino sobrevivir.



Coppola espera tener listo el videojuego para el otoño del 2020.