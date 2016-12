¿Navidad es el tiempo de mayor mortalidad cardiovascular?

(Tomada de la Red)

Las Fiestas Navideñas, período entre el 24 de diciembre y 7 de enero, son una época en la queen todo el mundo, informa ABC.ES. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Melbourne, Australia, este aumento de decesos por enfermedades cardiovasculares, no tiene nada que ver con la llegada del invierno.‘La existencia de un aumento de muertes por causas naturales durante Navidad y Año Nuevo se han establecido en Estados Unidos. Las fiestas navideñas en Estados Unidos coinciden con la época más fría del año, cuando las tasas de mortalidad son elevadas debido a la gripe y a las bajas temperaturas’ explica Josh Knight, director de la investigación.Las enfermedades cardiovasculares, son responsables del deceso de más de 17,5 millones de personas, corresponden con la primera causa de mortalidad global y estas son superiores en el invierno dado la dureza de las condiciones climatológicas.La baja de temperaturas, ¿Pues no. Un estudio neozelandés, afirma que se trata de un fenómeno global.Para realizar el estudio, los autores analizaron causas y momento de los fallecimientos en Nueva Zelanda entre los años 1988 y 2013, periodo en el que se registraron 738.409 decesos –197.109 de los mismos por causa coronaria.Los resultados mostraron un aumento de 4,2% de las muertes asociadas a las enfermedades del corazón ocurridas fuera del hospital durante las fiestas navideñas. La edad promedio de los pacientes en el momento del fallecimiento, de 77,1 años durante el resto del año, se estableció en 76,2 años en el periodo del 25 de diciembre al 7 de enero.Si no es un fenómeno invernalLos autores tienen varias hipótesis, caso del mayor estrés emocional típico de estas fechas, los cambios en la dieta y los patrones de consumo de alcohol, o la reducción de personal en los centros hospitalarios.