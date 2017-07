Tratamientos contra el cáncer pueden revelar una cura para el VIH

(Tomada de la Red)

Los tratamientos contra el cáncer pueden dar una cura para el VIH, sugiere una nueva investigación.Tanto el VIH como los que sufren de cáncer luchan para librarse de su condición, sin embargo, aumentar el sistema inmunológico de estos últimos pacientes puede reducir significativamente sus tumores.Se espera que un tratamiento similar pueda eliminar a los enfermos de VIH del virus.Tales fármacos también pueden activar el VIH que permanece inactivo en las células de un paciente, que es el mayor obstáculo para curar a los enfermos, ya que los fármacos actuales son incapaces de detectar formas 'ocultas' del virus, indica DailyMail Sin embargo, algunos expertos sostienen que el VIH y el cáncer son muy diferentes, y el éxito en uno no garantiza resultados similares en el otro."Hay muchos paralelos"Los expertos afirman que las células cancerosas y las personas infectadas con VIH se multiplican de manera similar.Esto lleva a los expertos a creer que ciertas terapias contra el cáncer, conocidas como inhibidores del punto de control, podrían tratar con éxito el VIH.Los inhibidores del punto de control apoyan al sistema inmune en su lucha contra el cáncer después de que las proteínas en los tumores lo "apagan".Dichos fármacos también pueden activar el VIH que permanece latente en las células, lo que puede permitir que el virus sea sacrificado por el sistema inmunitario.Los fármacos actuales, así como el sistema inmunológico, no reconocen el VIH latente."El VIH es tan diferente"Sin embargo, algunos argumentan que hay poca evidencia de que los medicamentos contra el cáncer tengan algún efecto sobre el VIH.El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo: "Tenemos que tener cuidado de no asumir que las cosas que trabajan en el cáncer van a funcionar en el VIH."El VIH es tan diferente, que aunque vale la pena explorarlo, no quisiera que la gente pensara que esto va a tener el mismo éxito en el VIH".Esto viene después de que investigadores de múltiples instituciones, incluyendo Texas A & M University, encontraron que la inyección de vacas con el VIH hace que los animales desarrollen una respuesta inmune en tan sólo 35 días.Esperan que tales células inmunes puedan ser incorporadas en una inyección para neutralizar el VIH en seres humanos infectados.