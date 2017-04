Estudio: Todo el mundo ha experimentado el cambio climático

WASHINGTON, EU.(AP)

La mayoría de los habitantes del planeta ya han experimentado calor, sequías o lluvias a niveles extremos, propiciados por el cambio climático generado por el hombre, de acuerdo con una nueva investigación difundida el lunes.



En el estudio, el primero de su tipo, los científicos analizaron estaciones meteorológicas de todo el mundo y calcularon que en el 85% de los casos, el récord del día más caluroso del año tenía la sombra del cambio climático.



Los gases de efecto invernadero generados por la combustión del carbón, el petróleo y el gas natural hicieron esos récords más grandes o más probables.



"El mundo todavía no está en un punto en el que todo récord de calor tiene la huella humana, pero se está acercando a eso", dijo el autor principal del estudio y científico climático de la Universidad de Stanford, Noah Diffenbaugh.



La influencia del cambio climático traslució 57% de las veces en récords de pocas lluvias en un año y 41% en récords de lluvia abundante en un período de cinco días, de acuerdo con el estudio publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences.



Durante los últimos años, los investigadores han ideado una técnica para determinar si es que un solo evento climático extremo se hizo más fuerte o probable debido al cambio climático.



Generalmente involucra información meteorológica pasada y detallados modelos computarizados que simulan qué tan seguido podría ocurrir un evento sin el calentamiento producido por los gases del efecto invernadero, y comparan eso con la recurrencia de estos eventos.



Científicos independientes dicen que lo que hace diferente y útil al estudio de Diffenbaugh es que no analiza un solo evento, como la sequía de cinco años en California.



En vez de eso, aplica la técnica a estaciones meteorológicas de todo el mundo, dijo Adam Sobel, científico climático de la Universidad Columbia, quien no fue parte del nuevo trabajo.



"Este es un paso adelante en el sentido de que permite que podamos hacer afirmaciones generales sobre qué fracciones de los eventos de determinada clase tienen una influencia humana significativa desde un punto de vista estadístico", dijo Sobel en un correo electrónico.