Filtran supuestas especificaciones técnicas de Project Scorpio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La nueva consola de videojuegos de Microsoft Project Scorpio, ha generado muchos comentarios sobre sus capacidades técnicas y especificaciones, por lo que recientemente se ha filtrado un nuevo reporte en el que se presentan algunas de las especificaciones y detalles que tendría la consola.



Según expone el canal de YouTube Digital Foundry, obtuvieron un documento de julio de 2016 sobre la consola cuya información fue verificada por varias fuentes.



Una de las principales novedades de Project Scorpio será la ausencia total de la memoria ESRAM (unidad de memoria de 32MB que integrada en el procesador del Xbox One) ya que su arquitectura le permitirá alcanzar un mayor desempeño sin la necesidad de recurrir a ella.



Este tipo de memoria integrada en Xbox One se utilizó para compensar la baja velocidad de la memoria DDR3.



Asimismo, en el documento mencionado por el sitio, se recomienda a los desarrolladores implementar el sparse rendering o checkerboarding (presente en la consola PS4 Pro) con el objetivo de conseguir resoluciones 4K en juegos para Xbox One y así conseguir el mejor partido a su potencia.



También señala que algunas partes de la imagen pueden ser renderizadas a la mitad de resolución sin afectar la calidad, es decir, que se podría usar la compresión de color delta, proceso que reduce la cantidad requerida de uso de banda del GPU para renderizar pixeles de colores.



También se menciona que la nueva consola constaría de una GPU de 6 TERAFLOPS, es decir, 4.5 veces más poderosa que el Xbox, además de estar equipado con el cuádruple de memoria caché L2 que su predecesor.



Este aumento en la potencia permitirá a los juegos con 1080p escalar a 4K en Scorpio, sin embargo, el problema se encontraría en todos aquellos que funcionan a 900p.



De igual manera, la página oficial de Project Scorpio ha eliminado la sección donde se menciona a la realidad virtual de alta calidad. Aunque todavía no se conocen juegos para estos dispositivos en Xbox, Microsoft anunció que este modelo estaría preparado para ella.



Para comprobar la calidad y rendimiento de la consola, Phil Spencer, jefe de Xbox, señaló recientemente que ya jugó en Project Scorpio y se declaró orgulloso del trabajo de su equipo.