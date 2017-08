Los arrecifes subtropicales están en grave peligro

(Tomada de la Red)

Un nuevo estudio desarrollado por investigadores de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Queensland (Australia) pone sobre la mesa que el futuro de los arrecifes de coral del mundo está caminando en la cuerda floja. Concretamente, el trabajo ha analizado la vulnerabilidad y el valor de conservación de los arrecifes subtropicales al sur de la Gran Barrera de Coral -considerada un refugio para el cambio climático-.Según la experta Brigitte Sommer, el estudio de los arrecifes de Australia Oriental ha revelado que las especies de corales probablemente cambiarían su distribución hacia el sur en respuesta al cambio climático. "En la zona de transición de subtropical a templada al sur de la Gran Barrera de Coral, los corales están en los límites de su distribución y tolerancias ambientales, ya que el agua es más fría. Hay menos luz y las condiciones son más estacionales y variables que en la Gran Barrera de Coral", aclara Sommer.Los investigadores examinaron 17 arrecifes en total desde la Sunshine Coast, una zona urbana australiana localizada en el sudeste del estado de Queensland, en la costa del océano Pacífico, a Port Stephens en Nueva Gales del Sur (Australia)."Buscamos investigar los procesos ecológicos y evolutivos que modelan los patrones de biodiversidad de los corales en sus límites de la zona sur. También examinamos la evolución de las características de las especies de coral para determinar si estas eran estables en el tiempo", explican los autores.Según los expertos, es importantísimo llevar a cabo este tipo de estudios para comprender la estabilidad de las tolerancias medioambientales de la especie para poder predecir con más precisión las variaciones de las especies y las respuestas ecológicas al cambio climático."Por ejemplo, si la tolerancia ambiental es estable con el tiempo y no cambia, entonces los corales probablemente sólo se expandirán a áreas donde las condiciones ambientales sean similares a donde las actuales. Y los corales probablemente tendrán menos capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones ambientales", comenta Sommer.A la luz de los resultados, las especies de coral que se producen en estos arrecifes subtropicales y templados al sur de la Gran Barrera están más estrechamente relacionadas entre sí y tienen características más parecidas que las especies de coral que se producen en la Gran Barrera de Coral, indica Muy Interesante "Esto sugiere que la tolerancia ambiental es importante para la persistencia de los corales en estos ambientes marginales y que las especies con rasgos inadecuados no pueden persistir en estos ambientes más fríos y más ligeros", sentencia Sommer. Lo que sugiere que los patrones de biodiversidad de los corales en esta zona están moldeados por una combinación de procesos regionales y locales.Las especies que no pudieron persistir en estas condiciones más frías y oscuras fueron inicialmente excluidas de la región y las especies restantes se dividieron en sitios locales, dependiendo de si las interacciones de las especies o las condiciones ambientales eran más importantes a nivel local.