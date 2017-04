Una pulsera inteligente para buscar el embarazo

(Tomada de la Red)

La pulsera AVA es un wearable destinado principalmente a todas aquellas parejas que están buscando el embarazo, ya que incorpora una tecnología capaz de monitorizar nueve parámetros fisiológicos que realizan un seguimiento del ciclo menstrual con el objetivo de detectar los cinco días más fértiles de la mujer.



Se dio a conocer en Estados Unidos el pasado verano, y ahora está disponible por primera vez en España a través de su web, a un precio de 249 euros. Según explica la compañía de tecnología médica suiza que está detrás de la pulsera –también llamada Ava–, este es el primer dispositivo wearable diseñado "para monitorizar, visualizar y comprender el ciclo menstrual en tiempo real. Ya sea porque una mujer desea quedarse embarazada, o simplemente porque quiere entender mejor su cuerpo, Ava proporciona un nivel de información que nunca antes había estado disponible fuera de entornos clínicos".



¿Pero cómo trabaja esta pulsera? Sus sensores llevan a cabo un seguimiento de nueve parámetros fisiológicos: frecuencia cardiaca en reposo, temperatura de la piel, índice de variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), sueño, perfusión –proceso de distribución de la sangre a los tejidos del cuerpo-, frecuencia respiratoria, movimiento, pérdida de calor y bioimpedancia –que mide la resistencia del tejido corporal a voltajes eléctricos muy bajos–. Todos estos datos se introducen en un algoritmo para hallar tu ventana fértil.







Un 89% de precisión

La usuaria no tiene más que llevar la pulsera puesta mientras duerme y sincronizarla con la app a la mañana siguiente para poder consultar los datos vinculados con su fase menstrual. Así, "se evitan las molestias de otros métodos de fertilidad como los test de ovulación o los termómetros basales", subrayan sus creadores, que explican que la pulsera ha sido testada durante un estudio clínico de un año en el Hospital Universitario de Zúrich, liderado por la doctora Brigitte Leeners, experta en el modelo matemático de los ciclos menstruales. Durante esta investigación se realizó el seguimiento a 37 mujeres no embarazadas de entre 20 y 40 años.



Según sus resultados, el wearable es capaz de detectar una media de 5,3 días fértiles por ciclo con un 89% de precisión, "frente a los kits de predicción de ovulación, que detectan solo entre 1 y 1,5 días fértiles", señalan. En la actualidad se está llevando a cabo un segundo estudio clínico.







El gadget no solo está pensado para mujeres que estén planeando quedarse embarazadas. Según Lea von Bidder, cofundadora de Ava, "muchas mujeres no son conscientes de la información que su ciclo menstrual puede proporcionar sobre su salud general. Antes, obtener determinados datos sobre el ciclo era tan complicado que solo las mujeres que intentaban quedarse embarazadas tenían que pasar por ello. Con Ava, hacemos que sea más sencillo que nunca que todas las mujeres consigan información relacionada con su ciclo menstrual".