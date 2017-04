Con "Justina", ganan universitarios Torneo Mexicano de Robótica

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

"Justina” se hospeda en el edificio T de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM. Tras 11 años de vida, luce ahora una careta (interfaz) azul con delineados áureos, que la hace más amigable al interactuar con el humano.



La robot lo volvió a hacer: salió airosa de la RoboCup@Home del Torneo Mexicano de Robótica 2017, que se realizó recientemente en el Colegio Cristóbal Colón; con esto, ella y el equipo Pumas de la FI llevarán la representatividad de México a la RoboCup Major@Home, a celebrarse en Nagoya, Japón, a finales del mes de julio.



Rumbo a territorio oriental, “Justina” luce ahora hombreras blancas y carcasas reforzadas para soportar su funcionamiento; también estrena operadores: jóvenes universitarios de posgrado que aseguran que su apariencia no sólo responde a una necesidad mecánica, sino estética.



“Cuenta con una base omnidireccional que le permite desplazarse lateralmente; tiene un torso mecánico, que nos posibilita manipular objetos con mayor facilidad, por ejemplo, artilugios o cosas que están más cerca del piso.



“En inteligencia artificial también hemos avanzado, porque tenemos una base de conocimiento que nos sirve para hacer planeación de acciones; asimismo, el sistema de visión nos ha dado buenos resultados en el reconocimiento de personas”, explicó Reinaldo Martell Ávila, maestro en Ciencia e Ingeniería de la Computación y titular del equipo.



Julio César Cruz Estrada, integrante del Laboratorio de Biorrobótica del posgrado de la FI, detalló que “Justina” puede hacer navegación, hablar, reconocer objetos y rostros, y afina su facultad de examinar gestos y señas humanas.



“Mi tarea principal es hacer toda la representación del conocimiento de ‘Justina’, que elabore sus planes a través de comandos de voz; por ejemplo, puedes pedirle que vaya a la cocina y traiga leche, pero eso requiere un comando y dividirlo en muchas tareas.



El objetivo para Nagoya es lograr que tenga una flexibilidad amplia para realizar más tareas”, detalló.



El resto del equipo Pumas está conformado por Hugo Enrique Estrada León, Jaime Alan Márquez Montes, Edgar Roberto Silva Guzmán, Manuel Alejandro Pano Sanjuan, Edgar de Jesús Vázquez Silva y Marco Antonio Negrete Villanueva, todos “programados” por Jesús Savage, titular de dicho laboratorio.



La señora Robotto



Frente a “Justina”, la única universitaria del equipo, Jesús Savage se programa en flashback: “Empezamos en 1996 a hacer esta labor, primero con robots virtuales, porque no teníamos recursos. Iniciamos con estudiantes de bachillerato, avanzó el grado académico hasta maestría, y ahora contamos con alumnos de doctorado. Más de 30 alumnos de siete generaciones han trabajado con ella y se han elaborado varias tesis de grado”.



“Justina” es sólo una herramienta, no es el fin, es parte de lo que hacemos con los estudiantes para prepararlos, añadió. Nuestro objetivo es un “Open Justina”, es decir, haremos públicos los planos de hechura; por lo pronto, ella tendrá una réplica en Uruguay, a cargo de académicos de la Universidad de la República, que la reproducirán en junio próximo.



En la edición de 2006 de la RoboCup Major@Home, “Justina” consiguió el tercer lugar, y fue la primera vez que Iberoamérica se llevó un premio en esa competencia; en 2014 y 2015 alcanzó la fase final y en 2016 llegó sólo a la fase regular, pero en este 2017 piensa volver encumbrada como Mrs. Robotto.