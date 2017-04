Conoce a los nominados a lo mejor de Google Play

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los Google Play Awards están de vuelta este año y se anunciarán durante Google I/O, de su evento anual para desarrolladores.



La ceremonia es una gran oportunidad para que la industria reconozca a los excepcionales talentos que siguen sentando precedente en el desarrollo de aplicaciones y juegos, y que muestran una pasión por impulsar la innovación y la adopción de nuevas plataformas para mejorar la experiencia de los usuarios.



En este año el buscador reconoce 12 categorías, algunas familiares y otras nuevas. Los nominados fueron seleccionados, por equipos cross-funcionales en Google que trabajan mano a mano con las áreas de producto y están familiarizados con las categorías.



Los criterios específicos que tomamos en cuenta para cada categoría se enfocan en la alta calificación que obtienen las apps, su rendimiento técnico y la innovación del proyecto.



Los ganadores se anunciarán durante el Google I/O en mayo.



La firma desea destacar que este año, entre los finalistas se encuentran dos latinoamericanos: la app desarrollada en Brasil, Prodeaf dentro de la categoría de Impacto Social; y Mars: Mars dentro de la categoría Independiente Indie desarrollada en Uruguay.



A continuación la lista completa de las categorías y los nominados:



Mejor experiencia con Android Wear



Las nuevas apps de Wear 2.0 ofrecen gran diseño, una buena experiencia de usuario y funcionalidad.



Los nominados son:



Bring!

Foursquare City Guide

Lifesum

Runtastic

Seven



Mejor experiencia de Accesibilidad



Apps o juegos que permiten la interacción del dispositivo de una manera innovadora que sirve a las personas con discapacidades o necesidades especiales.



Los nominados son:



A Blind Legend

Eye-D

IFTTT

RogerVoice

SwiftkeySymbols

Mejor impacto social.



Apps que crean un impacto social significativo para un gran número de personas en el mundo.



Los nominados son:



Charity Miles

Peek Acuity

Prodeaf

Sea Hero Quest

ShareTheMeal

Mejores apps para niños



Aplicaciones o juegos con un diseño amigable que alienta la creatividad, exploración y educación entre los niños.



Y los nominados son:



Animal Jam

Hot Wheels: Race Off

Teeny Titans

Think! Think!

Toca Life: Vacation

Mejor experiencia de TV



Aplicaciones o juegos con características innovadoras para la ‘pantalla grande’, que brindan experiencias inmersivas e intuitivas.



Y los nominados son:



AbemaTV

Haystack TV

KKBox

Netflix

Red Bull TV

Inicio destacado



Aplicaciones de nuevos desarrolladores que ofrecen una experiencia única, al mismo tiempo que logran un crecimiento orgánico de la adopción por usuarios.



Y los nominados son:



CastBox

Digit

Discord

HOOKED

Simple Habit

Independiente Indie



Juegos de desarrolladores independientes que se centran en el diseño artístico, la mecánica de juego y la experiencia de usuario.



Y los nominados son:



Causality

Kingdom: New Lands

Mars: Mars

Mushroom 11

Reigns

Mejor juego multijugador



Juegos construidos para conectar a jugadores en experiencias competitivas y atractivas multi juego.



Y los nominados son:



Dawn of Titans

FIFA Mobile

Hearthstone

Lords Mobile

Modern Strike Online!

Mejor experiencia AR

Aplicaciones o juegos que aprovechan la tecnología creativa e imaginativa de la realidad aumentada.



Y los nominados son:



Crayola Color Blaster

Dinosaurs Among Us

Holo

Wayfair View

WOORLD

Mejor experiencia de Realidad Virtual

Experiencia altamente envolvente e inmersiva con el uso óptimo de la interfaz de usuario Daydream.



Y los nominados son:



Gunjack 2: End of Shift

Mekorama VR

The Arcslinger

The Turning Forest

Virtual Virtual Reality

Mejor app



Una combinación de buen diseño, experiencia de usuario intuitiva y la alto atractivo para el usuario.



Y los nominados son:



CItymapper

Fabulous

Memrise

Money Lover

Quik

Mejor juego



Juegos con mecánica fuerte, gráficos estelares y fuertes tácticas de engagement y retención.



Y los nominados son:



Choices

Fire Emblem Heroes

Lineage 2 Revolution

Pokémon GO



TRANSFORMERS: Forged to Fight.