Los hallazgos espaciales más importantes en años recientes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) dio a conocer ayer miércoles el descubrimiento de al menos siete exoplanetas que serían semejantes a la Tierra.



Estos planetas forman parte del sistema TRAPPIST-1 y su hallazgo fue posible gracias a la acción combinada del telescopio TRAPPIST-SUR, en el Observatorio La Silla de European Southern Observatory; el Very Large Telescpote (VLT), en el Observatorio Paranal; y el telescopio espacial Spitzer de la NASA, así como otros telescopios alrededor del mundo.



Este descubrimiento arrojó que los planetas "son sorprendentemente similares en tamaño a la Tierra", dijo Michaël Gillon, del Instituto STAR de la Universidad de Lieja, en Bélgica.



La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio en mayo del año pasado registró el hallazgo de varios exoplanetas.



El telescopio Kepler confirmó la existencia de mil 248 nuevos planetas fuera del Sistema Solar, el mayor número anunciado nunca.



A mediados del 2015 se encontró el primer planeta con características similares a la Tierra, lo que despertó el interés por continuar con esta búsqueda principalmente en la “zona habitable” de un Sistema Solar, esta área es considerada por la NASA como la franja en la que la temperatura permitiría la existencia de agua en estado líquido.



La mayoría de los planetas que se han encontrado son gigantes de hielo o gas, similares a Júpiter más que a la Tierra, pero sus satélites podrían constituir una morada más factible para albergar vida.



En junio de 2015 Tom Wagg, un joven de 15 años, descubrió un planeta con un tamaño similar a Júpiter como parte de un trabajo escolar. Fue bautizado como "WASP-142b", se encuentra a mil años luz de la Tierra y se demora dos días en orbitar su estrella.



En septiembre de 2015, la NASA descubrió que Marte posee corrientes de agua salada en su superficie, por lo menos en verano. No obstante, los especialistas señalaron que había que tomar la información con reserva, sobre todo porque las vetas parecen ir y venir con el tiempo.



No todas son buenas noticias



En abril del año pasado, la misión NEOWISE de la NASA detectó al menos ocho asteroides con alta peligrosidad de impactarse eventualmente contra la Tierra.