Gobierno de EU refuta demanda de Microsoft

SEATTLE, EU.(AP)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el lunes a un juez que deseche una demanda de Microsoft y ratifique una ley que prohíbe a las compañías de tecnología informar a sus clientes cuando el gobierno pide sus datos electrónicos.



Microsoft argumenta que sus clientes tienen el derecho constitucional a enterarse cuando el gobierno recaba su información privada durante investigaciones criminales. La Ley de Privacidad en Comunicaciones Electrónicas obliga a las empresas a entregar los datos y a mantener en secreto el hecho, lo que viola el derecho de la compañía, consagrado en la Primera Enmienda constitucional, a hablar con sus clientes, según su demanda interpuesta el año pasado.



"La gente necesita ser informada de cuando el gobierno viene y toca a la puerta para decomisar todo ese material que históricamente hubiera estado almacenado en un archivero", dijo el abogado de Microsoft, Stephen Rummage, al juez federal de distrito James Robart.



Diversas compañías, como Apple, Twitter y Amazon, así como medios de prensa como The Associated Press, the Seattle Times y el Washington Post, presentaron compendios a la corte en apoyo a Microsoft.



En su legajo, Apple señaló que en los últimos seis meses de 2015 recibió más de 1.000 órdenes secretas de agencias judiciales para que entregara datos del sistema de almacenamiento iCloud.



Microsoft señaló que el gobierno realizó 2.576 exigencias de datos en el período de 18 meses antes de abril de 2016, según las cifras disponibles más recientes, y que aproximadamente 68% de éstas no tenían fecha de vencimiento.



Eric Soskin, un abogado del Departamento de Justicia, dijo que el gobierno federal está interesado en mantener confidenciales las investigaciones criminales y que los consumidores con frecuencia se enteran eventualmente sobre los pedimentos de datos cuando se formulan cargos.



Jennie Kneedler, otra abogada del gobierno, dijo al juez que Microsoft no tiene estatus jurídico para argumentar a favor de los derechos de sus clientes consagrados en la Cuarta Enmienda, la cual protege contra cateos y confiscaciones injustificados; sólo los clientes pueden impugnar violaciones percibidas a esos derechos, dijo.



Eso crea un callejón sin salida, enfatizó Rummage. La compañía no tiene permitido informar a los clientes sobre las órdenes de entregar información, así que ellos no pueden presentar objeciones.



"Esa gente no puede proteger sus derechos", agregó.



El juez Robart dijo que emitirá una determinación más adelante, pero señaló que la ley le inquieta por varias razones.



"Me perturba la idea de que se tenga una invasión a los derechos o privacidad sin que uno se entere", dijo. "Los clientes de Microsoft tienen una expectativa razonable de privacidad para el contenido que han almacenado", añadió.