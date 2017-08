Samsung quiere dejar atrás el Galaxy Note 7 con el Note 8

(Tomada de la Red)

Samsung presentó su nuevo smartphone, el Galaxy Note 8, que destaca por ser el primero de la marca en incorporar una cámara dual en la parte trasera.El dispositivo reemplaza al Note 7, retirado del mercado en septiembre pasado luego de presentar problemas con la batería.El nuevo teléfono insignia tiene un lente telefoto y otro wide angle, ambos de 12 MP, que permiten desenfocar el fondo de una imagen antes o después de tomar la foto. Además, la función "dual capture" permite capturar la imagen con ambos lentes para manipular cualquiera de las dos tomas.Los dos lentes tienen estabilización de imagen y un zoom digital de hasta 10x.La empresa surcoreana no intentó ocultar la crisis del Note 7 en su presentación de este martes.En el diseño, el equipo tiene una pantalla de 6.3 pulgadas Quad HD Super Amoled que destaca por no tener biseles a los lados, lo que da una apariencia de mayor tamaño cuando se ven videos o fotografías.El teléfono cuenta con una batería de 3,300 mAh, ligeramente menor a la de su antecesor, el Note 7.Samsung mantuvo en este modelo especificaciones que usó en el Note 7 como tecnología de reconocimiento facial que permite al usuario desbloquear su teléfono usando sus ojos y carga inalámbrica.Esta vez, tanto el dispositivo como el stylus, S Pen, tienen certificación IP68 que los hace resistentes al agua y polvo.Sin embargo, no todos los cambios apuntan al hardware.Samsung también mejoró funciones como Air, que permite combinar y correr al mismo tiempo dos aplicaciones con la pantalla dividida usando el procesador octacore de 2.3 ghz.Además, su función de memos y recordatorios ahora tiene hasta 100 páginas disponibles para escribir a mano alzada y permite que el usuario lo configure para mantener la imagen en la pantalla de inicio, lo cual resulta útil para recordatorios.Está equipado con Bixby, la asistente inteligente de la compañía y bocinas marca AKG.Estará disponible en cuatro colores: Midnight Black, Maple Gold, Orchid Gray y Blue.Se trata del primer teléfono de Samsung en incorporar una cámara con doble lente, pero el último en unirse a una tendencia que comenzó el año pasado. Apple, Huawei, LG y más recientemente Motorola, han lanzado equipos con cámara de doble lente que sirve para tomar fotos con desenfoque, apertura amplia o mayor contraste.