¿Cómo saber si es tu equipo o tu proveedor lo que falla de Internet?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando la velocidad de tu conexión a Internet falla ya sea en tu casa o en tu smartphone, no siempre se debe a un mal servicio por parte de la compañía que contrataste, ya que a veces el no bloquear tu señal Wi-Fi, al igual que una mala conexión de los equipos a la red, pueden ser algunos motivos.



Entre las principales razones por la cual no puedes acceder a una web, se encuentran: que el servidor donde lo hospedas esté caído (falla de hardware o software), que las líneas que alimentan la red del servidor hayan fallado, qué el servidor te haya bloqueado la conexión pública de tu PC, o que tu equipo tiene problemas de routeo.



Para saber si es el servicio el que falla, debemos comprobar que el sitio que queramos ver se cargue desde otra parte, para esto contamos con herramientas como InternetSupervision o Host-Tracker.



Estos sitios se basan en un formulario en el que agregaremos la URL del portal que deseamos visitar y pulsamos enviar.



Con este sencillo procedimiento, ambos sitios verificarán desde diversos países del mundo si la respuesta de tu página web es correcta, o bien si tiene algún error.



También podemos cargar la web a través de un proxy como EsProxy o sitios como DownForEveryoneOrJustMe. De esta forma, si es posible ver la página web, quiere decir que el problema es nuestra conexión y en el segundo, la misma web realizará los mismos chequeos que los anteriores ejemplos y te dirá si el resto del mundo ve bien tu sitio.



Asimismo, las fallas más comunes en la calidad del servicio de Internet, se deben a que se deja libre la señal de conexión inalámbrica, por lo que otros usuarios tienen acceso a ella, es decir se cuelgan de ella o la roban.



Sin embargo, el problema también puede hallarse dentro de tu casa, cuando hay más de tres o cuatro computadoras o equipos que se conectan constantemente a Internet y que dependen de un sólo módem.



Si esta es la causa de la falla, basta con usar un router con el que se puedan conectar más equipos y así evitar que la señal se vea afectada.



¿Cómo saber si mi red está saturada?



Si detectas que sólo uno de tus equipos (PC, Laptop, tableta, smartphone etc.) tiene problemas de conexión a Internet, revisa que esté bien conectados o que no existan otros dispositivos que provoquen algún tipo de interferencia.



De igual manera puedes pedir a tu proveedor de Internet, que te indique cómo revisar la configuración del módem desde tu PC, de esta forma, sabrás quién está conectado a tu red y podrás bloquearles la señal.



En el caso de que cuentes con más de cuatro equipos que posean conexión ethernet, puedes conectarlos directamente a un módem y de esa forma no saturar tu red inalámbrica. Recuerda que también cuentas con la opción de utilizar un router inalámbrico para evitar que tu red falle constantemente.