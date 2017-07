Lanza Google su primer app para Apple Carplay

(Tomada de la Red)

Android Auto y CarPlay son las apuestas de Google y Apple por el entretenimiento multimedia en los vehículos.Y como en todas las áreas tecnológicas en las que ambos compiten, el terreno del automóvil no es una excepción, ya que tanto Android Auto como CarPlay compiten por llevarse la mayor cuota de mercado posible en vehículos nuevos que monten sus sistemas.Pero ambos deben convivir y ofrecer lo mejor para sus usuarios, como en el caso de la primera app de Google que llega a Carplay de Apple.Google Music llega a CarPlayYa era hora, ¿porque a quién no le gusta escuchar música en su coche mientras viaja? Pues bien, Google Music ya está disponible para CarPlay de Apple, por lo que los usuarios de la app de Google ya pueden directamente reproducir música desde la app en el coche.Hasta ahora necesitaban utilizar la app de iOS para poder sincronizar y reproducir música en los vehículos con este sistema operativo, pero con la llegada de la app todo es mucho más fácil para los usuarios de Carplay de Apple.Puede parecer extraño que quien cuente con Carplay necesite escuchar Google Play Music, pero en muchos casos este tipo de Infotainment, como se conocen, no se pueden elegir ya que dependen del fabricante.