Se aproxima el gran final de la sonda Cassini en Saturno

CABO CAÑAVERAL, Florida, EU. (AP)

A la sonda espacial Cassini, de la NASA, le espera una última y peligrosa aventura alrededor de Saturno.



En las primeras horas del sábado, Cassini pasará cerca de Titán, la mega luna de Saturno, para alterar su órbita con ayuda de la gravedad.



"Un beso de despedida", dijo el director del proyecto, Earl Maize, sobre poner a Cassini en un lugar en el que ninguna otra nave espacial ha estado jamás: el espacio entre Saturno y sus anillos. Es un territorio peligroso. Debido a su velocidad, incluso el más pequeño grano de arena podría causar estragos en la sonda.



Cassini realizará el miércoles su primer paso a través del relativamente estrecho margen. Se planean 22 cruces en total, alrededor de uno semanal hasta septiembre, cuando Cassini entre para nunca más salir, vaporizándose en la atmósfera de Saturno.



Lanzada en 1997, Cassini llegó a Saturno en 2004 y desde entonces explora el planeta desde la órbita. Su compañero europeo en el trayecto, Huygens, aterrizó en Titán en 2005.



El tanque de combustible de Cassini está prácticamente vacío, por lo que no hay mucho que perder. Es por eso que la NASA optó por un arriesgado, pero científicamente enriquecedor gran final.



"Será un final espectacular para una misión espectacular", dijo Jim Green, director de la división de ciencia planetaria de la NASA.



"En muchas maneras me siento un poco triste de que terminarán los descubrimientos de Cassini. Pero también me siento muy optimista de que seguiremos descubriendo algo de ciencia realmente emocionante al internarnos en una región en la que nunca hemos estado".



Una vez que Cassini pase por Titán, no hay vuelta atrás, destacó Maize. El miércoles la sonda tendrá que pasar por una brecha de 1.900 kilómetros (1.200 millas) entre la atmósfera de Saturno y sus anillos, a una inconcebible velocidad de más de 113.000 kilómetros por hora (70.000 mph).



Desde un punto de vista de navegación "es un intento fácil", dijo Maize. La operación se realizará desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California.



Lo que preocupa es si los modelos computarizados de los anillos de Saturno son precisos. En algunos de los cruces, Cassini "pasará cerca del límite de lo que consideramos que es seguro".



Al menos en su primer paso por la brecha, la gran antena satelital de Cassini estará al frente para proteger a los instrumentos científicos de cualquier partícula.



Un par de instrumentos darán información inmediata sobre la presencia de partículas.



Los científicos prevén que habrá muchos impactos ligeros, ya que la sonda pasará por material extremadamente pequeño, más parecido al humo. También esperan que el material del anillo D el más cercano al planeta sea lo bastante difuso "para que estemos bien", dijo Maize.



Si los modelos se equivocan y Cassini es golpeada por materia del tamaño de perdigones, terminará de todas maneras donde la NASA quiere: en Saturno.



La agencia espacial quiere mantener la sonda, de 7 x 4 metros (22 x 13 pies) lejos de Titán con sus lagos de metano líquido y de la luna helada Encélado y sus océanos subterráneos y géiseres.



No quiere arrojar material que pudiera contaminar estos cuerpos celestes, los cuales podrían albergar vida.



La última misión de Cassini permitirá a los científicos medir la masa de los diversos anillos de Saturno, lo que brindaría pistas sobre qué tan viejos son y cómo se formaron.



Se presume que los anillos, detectados por primera vez por Galileo en 1610, están compuestos 99% por hielo, pero el otro 1% es un misterio, dijo la científica del proyecto Linda Spilker. Un analizador de polvo cósmico de Cassini recogerá partículas y las analizará.