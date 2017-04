Los temas no se resuelven en las calles,sino con cerebro:Academia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Motivados por las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, miles de científicos y miembros de este gremio se están manifestando en todo el mundo en defensa de la investigación científica, a la que consideran esencial para el progreso de la humanidad.



En México, las Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina convocaron a una conferencia de prensa con motivo de este movimiento mundial, en donde aseguraron que la ciencia deber ser un elemento esencial de la vida cotidiana mexicana y que no podemos seguir permitiendo que la investigación científica sea un elemento decorativo en los informes sexenales.



Sin embargo, la postura de las tres academias fue clara. "Estos temas no se resuelven en las calles, la calle es de todos, estos temas se resuelven con la cúpula de decisión política, económica y de poder de este país.



Y en ese sentido van a trabajar las academias, con el cerebro, con la inteligencia, con la disuasión y cautivando a los actores de los cuales dependen las decisiones críticas para este país", explicó Jaime Parada Ávila, presidente de la Academia de Ingeniería.



Además dijo que "si fuera un tema de acumular gente en la calle, no tenemos el músculo para eso, ni el dinero, ni los presupuestos como otras organizaciones o causas sociales, eso está claro.



Al cuestionarlos sobre esta decisión, Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, afirmó que "la Marcha por la Ciencia es en realidad como cuando uno tiene un largo camino por recorrer, no estamos hablando de la parte física.



La Marcha por la Ciencia es en realidad ir en favor de la ciencia, para que todas las sociedades en los diferentes países tengamos un avance en ciencia, innovación y tecnología. Existen diferentes formas de manifestarse y nosotros escogimos ésta".



A pesar de que como instituciones no saldrán a marchar, si mostraron su desacuerdo con los recortes constantes que ha sufrido la ciencia a lo largo de esta administración.



"El éxito de los países en el avance de la justicia social, independientemente de la ideología de sus gobernantes, radica en su capacidad de sustentar su crecimiento económico en la demanda y uso crítico de los conocimientos, lo que se fortalece si se cuenta con un sistema nacional de innovación que opere desde una articulación entre gobiernos, sector productivo e instituciones de educación superior y centros de investigación", explicó Rosaura Ruíz, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.



También dijo que es tiempo de exigir a nuestro líderes y representantes a que superen su "desinterés y descompresión del estratégico papel que juega la educación pública, las instituciones académicas, tecnológicas y científicas" en la construcción de una nación.



Para Antonio Lazcano, miembro de El Colegio Nacional, la Marcha por la Ciencia sólo es el inicio y los mexicanos tenemos claro que es lo que sigue.



"Lo que sigue es tratar de exigir, no sólo al estado mexicano, sino también a la sociedad y a sus organismos representativos que la ciencia sea un elemento esencial de la vida cotidiana mexicana, que la ciencia sea parte de la cultura, de la infraestructura económica, de la superestructura educativa porque ciertamente no podemos seguir permitiendo que la investigación científica sea un elemento decorativo en los informes sexenales o qué esté ausente en las manifestaciones".



Además, expresó que "hay que revindicar el valor de la investigación científica por si misma, por el extraordinario placer intelectual que produce, por el extraordinario significado que tiene para crear una cultura, tanto individual como colectiva. Los mexicanos seriamos menos mexicanos si no tuviéramos los murales de Orozco, y estoy convencido de que los mexicanos seríamos menos mexicanos si no tuviéramos ese grupo notable de científicos que se ha dedicado a ir creando, a veces en condiciones, verdaderamente heroicas, una cultura en donde la ciencia y el conocimiento de la realidad es parte de la visión que nos rodea".