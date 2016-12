¿Cómo funciona el cerebro de un futbolista?

(Tomada de la Red)

Es lógico que los futbolistas tengan un estado físico excelente pero lo que quizá no sabías es que un delantero centro profesional debe destacar por unas aptitudes cognitivas excepcionales, según un grupo de investigación del Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia). Los científicos compararon el rendimiento intelectual de los futbolistas de equipos de primera división de la liga del país nórdico con jugadores de divisiones inferiores y con individuos 'normales' de la población



El estudio mostró una diferencia notable entre los diferentes grupos, sobre todo en lo referente a las llamadas 'funciones ejecutivas del cerebro': en el caso de un futbolista, cuanto mayor es el 'olfato goleador' (teniendo en cuenta su posición en el campo), mejores resultados ofrece en unos tests psicológicos diseñados para evaluar funciones ejecutivas. Este tipo de inteligencia engloba varias aptitudes cognitivas, entre ellas, la coordinación entre pensamiento y acción, la flexibilidad mental para corregir al instante una decisión según lo que hagan otros jugadores y la resolución creativa de problemas en situaciones cambiantes.

Los futbolistas manejan mucha información y resuelven en un plazo de tiempo corto una situación compleja, por ejemplo, recibir un balón y chutar hacia donde se había pensado, o dejarlo pasar para que lo controle un compañero mejor situado. Este tipo de 'inteligencia resolutiva' no está ligada en exclusiva al deporte y se puede transferir a la vida cotidiana.



Entonces, ¿de dónde procede el típico cliché del futbolista ramplón, incapaz de expresarse con elegancia? Una posible explicación sería que las funciones ejecutivas no tienen relación alguna con las aptitudes verbales; por eso, no es extraño que incluso los 'grandes genios' del deporte tartamudeen al estar delante de las cámaras.