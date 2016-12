Lanzan HTC el One A9s

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

HTC Corporation presentó su más reciente smartphone, el One A9s modelo resistente al agua y climas extremos.



El equipo está formado por un cuerpo de metal de acabado dual, tiene una pantalla HD de 5 pulgadas y está listo para la Red 4G.



Tiene sensor de huella digital ultra-rápida que el equipo reconoce desde casi todos los ángulos y posiciones. Con esta función también pueden desbloquearse aplicaciones.



El dispositivo incluye la tecnología HTC Boost + que asigna de manera dinámica los recursos según sea necesario, para reducir el consumo innecesario de energía de las aplicaciones de fondo, también borra archivos temporales y brinda recordatorios sobre aplicaciones que no se han usado en un tiempo.



Es posible personalizar la pantalla con HTC Freestyle Layout a través de iconos, calcomanías y widgets que pueden colocarse en cualquier lugar. Incluso puede vincular calcomanías a las aplicaciones, y deshacerse de los iconos en pantalla por completo.



El HTC One A9s cuenta con una cámara principal de 13MP con autofoco, sensor BSI y un control de edición mejorado con su captura RAW en el modo Pro.



La cámara frontal de 5MP permite tomar selfies con manos libres usando Voice Selfieo Auto Selfie. El equipo ofrece almacenamiento gratuito ilimitado con Google Fotos, por lo que todas las fotos y videos se almacenan en la nube para facilitar su acceso. Además, permite encontrar cualquier foto de forma rápida y sencilla con la función de búsqueda, al permitir ubicarlas por cara, ubicación, objetos y temas, o buscar manualmente con palabras clave.