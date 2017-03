Comer frutas y verduras reduce el riesgo de estrés

(Tomada de la Red)

Aunque no siempre es posible escapar al estrés y todos lo hemos tenido en algún momento de nuestra vida, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Sídney (Australia) nos proporciona otra razón más para incluir las frutas y verduras en nuestra dieta, tras descubrir que el simple hecho de introducir más frutas y verduras en la dieta puede ayudarnos a reducir el riesgo de estrés, especialmente para las mujeres.



Los investigadores llegaron a esta conclusión tras realizar un análisis de 60.404 hombres y mujeres de 45 años de edad o más, todos ellos parte del Sax Institute's 45 and Up Study, un estudio a gran escala de más de 267.000 adultos de Australia.



La ingesta de frutas y verduras de cada adulto se evaluó entre 2006 y 2008 y posteriormente en 2010. En ambos momentos se midió la angustia psicológica de los participantes utilizando la Escala de Malestar Psicológico de Kessler, un cuestionario de 10 preguntas que evalúa los síntomas de ansiedad y depresión.



En general, los investigadores hallaron que los adultos que consumían entre tres y cuatro piezas de frutas y verduras diariamente tenían un 12% menos de probabilidades de experimentar estrés que los que consumían de cero a una porción diaria. Aumentando la dosis, de cinco a siete piezas de frutas y verduras cada día, fue asociado a un 14% menor riesgo de estrés, en comparación con los adultos que consumieron de cero a cuatro piezas al día.



Un gran aliado contra el estrés para las mujeres



Sin embargo, al mirar los resultados por sexo, los expertos descubrieron que el vínculo entre la ingesta de frutas y verduras y la reducción del estrés era muchísimo más significativa para las mujeres. Así, las mujeres que consumían de cinco a siete piezas de frutas y verduras cada día tenían un 23% menos riesgo de estrés, en comparación con las mujeres que consumían cero a una porción por día. Comer al menos dos piezas diarias de frutas reducía un 16% el riesgo de estrés. Eso sí, tomar más de siete piezas de frutas y verduras no disminuyó aún más el riesgo de estrés.



"El consumo de frutas y verduras puede ayudar a reducir la angustia psicológica entre adultos de mediana edad y adultos mayores, sin embargo, la asociación entre el consumo de frutas y verduras y la incidencia de angustia psicológica requiere más investigacióny posiblemente un tiempo de seguimiento más largo", aclara Binh Nguyen , líder del trabajo.