Amenazan a Apple con eliminar millones de cuentas iCloud

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un grupo de "hackers" autodenominado "Turkish Crime Family" amenazó a la compañía Apple, con eliminar toda la información personal relacionada con iCloud si no cumplen con sus exigencias.



El grupo de "hackers" indicó que borrará toda la información relacionada a esos iPhones si los de Cupertino no accede a pagarles 75 mil dólares en bitcoines o en Ethereum o el equivalente a 100 mil dólares en tarjetas de regalo de iTunes, así lo informó el portal "Motherboard".



Según explicaron los "hackers", lograron acceder a una gran cache de credenciales de iCloud y otras cuentas de correo electrónico de Apple.



Con estos datos, los cibercriminales pueden entrar a las cuentas de varios usuarios vía web a través de iCloud, teniendo acceso a fotos, correos, y archivos personales, además de tener la opción de eliminar de forma remota la información de los dispositivos activados.



Como señala el portal "Forbes", "Turkish Crime Family" publicaron en YouTube un video en el que se puede apreciar cómo "hackearon" la cuenta de Apple de una mujer mayor, para después modificar o borrar parte de sus archivos.



"Turkish Crime Family" estableció como fecha límite el 7 de abril para que Apple ceda a sus exigencias, de lo contrario, reiniciarán varias cuentas de iCloud y eliminarán los datos de diversos teléfonos iPhone y posteriormente harán pública la información de estos usuarios. Hasta el momento, la firma no se ha pronunciado al respecto.



Sin embargo, Forbes señala que existen una gran cantidad de razones para ser escépticos acerca de las afirmaciones de los "hackers". El portal "Motherboard" señaló que en un correo electrónico, se les informó que el número total de cuentas al que tenían acceso los cibercriminales era de 559 millones, sin embargo en otro email se menciona casi la mitad, 300 millones de cuentas @me y @icloud.



Recomendaciones



Si estás preocupado por la seguridad de tu cuenta de iCloud, recuerda que tienes la posibilidad de siempre cambiar la contraseña (o restablecerla utilizando iForgot) y actualizar tus preguntas de recuperación.



También es importante habilitar la autenticación de dos factores de inmediato si aún no lo has hecho, así será mucho más difícil para un "hacker" poner en peligro tu información.