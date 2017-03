Conacyt descarta recorte a becas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aseguró que no hubo un recorte en la cantidad ni monto económico de las becas entregadas a jóvenes investigadores, estudiantes en programas de maestrías y doctorados de excelencia.



La institución reconoció que este año, las becas no crecerán como en ejercicios anteriores y que no habrá capacidad para becar al 100% de los jóvenes que se postulen, sino sólo a la misma cantidad que en 2016.



Funcionarios de Conacyt aseguraron que los recursos asignados a este rubro no podrán crecer como en otros años, pero no han disminuido.



Para finales de 2017 se habrán entregado 24 mil nuevas becas a investigadores y estudiantes, para llegar a más de 260 mil.



“El presupuesto para el programa de becas tuvo un incremento de 385 millones de pesos adicionales. Les quiero recordar que en 2016 cerramos con 63 mil becas vigentes, la misma cantidad con que cerraremos este año.



“Sí tenemos un pequeño incremento, pero no es suficiente para contender con algunos de los desafíos que tenemos. En becarios vigentes mantendremos todas las becas, y en nuevas vamos a otorgar 24 mil 975”, dijo Dolores Sánchez Soler, directora adjunta de posgrado y becas del Conacyt.



Pablo Rojo, director de Becas del consejo, resaltó que “la convocatoria de 2016 tenía la opción de atender al 100% de la demanda. Para la de 2017 sólo vamos a poder atender una demanda similar a la de 2016”.



Dijo que no se puede saber si disminuirá o crecerá el número de becas.