El último proyecto de Steve Jobs ya tiene fecha de estreno

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Este 24 de febrero Steve Jobs habría cumplido 62 años de edad, y para celebrarlo, Apple anunció nuevos detalles del último proyecto que el creador de la compañía dejó en marcha antes de morir: las nuevas oficinas de Apple.



El recinto, conocido durante años como "Apple Campus 2", será bautizado oficialmente como "Apple Park", y tras más de cinco años de trabajo, finalmente será inaugurado en abril.



Desde ahí, más de 12 mil empleados de la compañía se cambiarán a las nuevas oficinas, en un proceso que tomará seis meses, según indicó la firma. El terreno, con una superficie total de 71 hectáreas, fue comprado en 2011.



En junio de ese año, en lo que resultó ser su última aparición pública, Jobs realizó una presentación al consejo municipal de Cupertino (una pequeña ciudad en medio de Silicon Valley) donde detalló su idea para construir un edificio con la forma de una nave espacial. "Tiene un hermoso patio en el medio, y mucho más.

Es un círculo, así que es totalmente curvo. Esta no es la forma más económica de construir algo. Cada pieza de vidrio en el edificio principal será curva", indicó en esa oportunidad.



'Tenemos la oportunidad de hacer el mejor edificio de oficinas del mundo'.



Apple busca la perfección en el diseño de su nueva sede.



Según Apple, el edificio (que tiene una superficie total de 232 mil metros cuadrados) seguirá en construcción hasta el invierno del hemisferio sur.



Entre las características de las instalaciones destaca un teatro para mil personas y que será bautizado como el "Steve Jobs Theater".



Es de esperar que la compañía realice presentaciones de productos ahí, como lo hizo durante años en su anterior oficina en Cupertino, el recordado "One Infinite Loop".



La compañía también indicó que Apple Park contará con un centro para visitantes, un café abierto al público, un gimnasio para empleados, un centro de investigación y desarrollo, senderos para caminar y trotar, un huerto, un prado y una laguna.



Al mismo tiempo, aseguró que el edificio basará su funcionamiento en un 100% en energías renovables y que será el edificio de ventilación natural más grande del mundo, proyectando que no necesitará calefacción o aire acondicionado durante nueve meses, cada año.