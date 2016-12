En diciembre se puede comer rico y balanceado, señala ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En esta época decembrina, el ISSSTE, a través de la Escuela de Dietética y Nutrición (END), emite una serie de recomendaciones para tener una dieta balanceada a fin de cuidar la salud sin dejar de disfrutar las fiestas de esta temporada en compañía de nuestros seres queridos.



De acuerdo con Luz Elena Pale Montero, directora de la END, el ponche de frutas es una bebida saludable porque lleva variedad de frutas de temporada ricas en vitamina “c” tales como manzana, naranja, guayaba y tejocote, cuyo consumo es recomendable para mejorar la respuesta del sistema inmunológico ante las enfermedades de vías respiratorias frecuentes en la temporada de frío, sin embargo, al llevar ingredientes como caña o jamaica se recomienda no agregar azúcar al preparado o reducirla al máximo.



Pale Montero añadió que en temporadas de frío baja el reflejo de la sed, por lo que recomendó a las personas tomar 8 vasos de agua.

Asimismo, durante el tiempo de bajas temperaturas aconsejó no abusar de bebidas calientes altas en calorías y acompañadas de carbohidratos, como chocolate con leche acompañada de pan. “El frío hay que combatirlo con actividad física. Realizar caminatas en familia de media hora como mínimo es una buena opción o propiciar juegos al aire libre que favorecen la integración y la convivencia”.



Para las cenas de navidad y fin de año, así como las fiestas donde hay menús tipo bufet, sugirió a la derechohabiencia y público en general colocar en un sólo plato las porciones de guisado, cereal y vegetales que se vayan a consumir para evitar servirse mayores cantidades de cada alimento por separado.



Respecto al típico recalentado, la especialista en nutrición indicó que no se debe consumir más de una ración. Para poder disfrutar de esta tradición, se puede colocar en un plato una porción de pavo del tamaño de la palma de su mano, una cucharada sopera de espagueti y el resto de ensalada de vegetales.



“Otro ejemplo es el bacalao, el cual se puede comer con una mitad de bolillo sin migajón y acompañarlo de una ensalada, con lo cual ya se tienen todos los nutrientes de una comida balanceada con proteína, vegetales y cereales. En el primer ejemplo el espagueti representa la presencia de cereal y en el otro la mitad de un bolillo, pero no los dos al mismo tiempo”, de esta manera nos podemos alimentar de una manera sana y rica, al mismo tiempo”.



Lo importante para no acumular peso consiste en no olvidar activar el metabolismo haciendo tres comidas completas al día: desayuno, comida y cena, e incluir dos colaciones de fruta con cereal y verdura con una pequeña porción de proteína como queso o yogur, todo el año y observar las cantidades y evitar el consumo de frituras.



Para saber el estatus la salud, la Encuesta ERES es una herramienta que permite al derechohabiente conocer si presenta factores de riesgo asociados a malos hábitos, y al mismo tiempo, poder ser atendido en PREVENISSSTE. Para acceder a ella visita: www.prevenissste.gob.m