Prohíben en Universum venta de lentes para ver el eclipse

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Sociedad Astronómica Nibiru de la Facultad de Ciencias de la UNAM comenzó a vender lentes especiales para observar el eclipse en 120 pesos.



Una gran cantidad de gente se había formado para poder adquirirlos, ya que la cantidad de telescopios para observar el fenómeno son pocos con relación a los asistentes al recinto.



Personal de Universum, al observar la venta de estos productos, se acercó a los miembros de Nibiru para informarles que no se podían negociar estos productos dentro de las instalaciones de la UNAM.



Al escuchar esto, la gente que ya estaba formada y con dinero en mano se molestó al considerar que el museo no está ofreciendo las suficientes herramientas para observar el fenómeno.



"Ya estamos formados, tengo el dinero aquí en la mano. Lo único que quiero es que mis hijos vean el eclipse. Si ya los empezaron a vender qué les cuesta seguirlo haciendo o si no prestarlos, yo les dejo mi credencial a cambio de uno de sus lentes", insistía una de las señoras ante la negativa de la venta en la UNAM.



La Sociedad Astronómica Nibiru comentó que iban a impartir un taller y que en él había la posibilidad de prestar estos lentes, los cuales no podían regalar porque habían hecho una inversión. Un miembro de la sociedad comentó que igual podían ir al estacionamiento de Universum para realizar la venta, cosa que no hicieron para evitar problemas con la institución.



Recuerda: No debes ver directamente al Sol porque lastimará tus retinas.