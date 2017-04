Sondeo: Jóvenes de color usan más apps de redes sociales

(AP)

Los adolescentes y la tecnología son inseparables, pero un nuevo sondeo muestra que los jóvenes negros son los más propensos a tener acceso a smartphones, lo que podría explicar por qué son los usuarios más acérrimos y habituales de aplicaciones de redes sociales como Snapchat e Instagram.



Un sondeo divulgado el jueves por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research exploró el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes en Estados Unidos y su relación con la raza y clase.



La encuesta halló que casi 9 de 10 adolescentes de color usan Snapchat, en comparación con solo un poco más de 7 de cada 10 blancos. Cuatro de cada 10 jóvenes negros usan Snapchat casi constantemente, en comparación con casi 2 de cada 10 blancos.



Un tercio de los jóvenes negros usa Instagram casi constantemente, en comparación con casi 1 de cada 5 chicos blancos que respondieron de manera parecida.



"Ellos son los primeros en hacer uso de esto, de muchas maneras", dijo Amanda Lenhart, principal investigadora del sondeo, cuyo trabajo se ha enfocado en adolescentes y el uso de redes sociales.



"Habla del nivel de integración de la tecnología en la vida de los jóvenes negros y su disponibilidad para cambiar a nuevas plataformas más rápidamente que sus contrapartes".



En general, los adolescentes con acceso a teléfonos móviles son más propensos a usar Instagram que aquellos que no tienen uno, 80% en comparación con 37%. Lo mismo es para Snapchat, en relación 79%-40%.



Solo 6% de los adolescentes no usan ninguna de las plataformas de redes sociales comunes.



El sondeo muestra que en general, tres cuartas partes de los adolescentes usan Instagram y Snapchat, más de dos tercios de los que usan Facebook.



Y si bien 9 de cada 10 usan mensajes cortos de texto, 4 de cada 10 también utilizan una aplicación de mensajería, como Kik, WhatsApp, Skype o Facebook Messenger. El sondeo dice que 34% de los jóvenes negros usan tres o más aplicaciones de mensajería, en comparación con 20% de los blancos.



Casi todos los jóvenes negros (95 tienen acceso a celulares, en comparación con 89% de blancos y 86% de hispanos. Aunque esto podría hacerlos más despabilados en redes sociales y las apps de mensajería, la tecnología podría ser una desventaja en la educación o empleo, especialmente para adolescentes que no tienen acceso a otro tipo de aparatos.



Los chicos de bajos recursos son menos propensos a tener tabletas o computadoras de escritorio, que cuestan más y facilitan trabajos como ensayos, tareas escolares o llenar solicitudes laborales.



La encuesta muestra que los adolescentes más grandes son más propensos a usar habitualmente Snapchat, Instagram, Facebook y Twitter, y también son particularmente propensos a tener un celular.