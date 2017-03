Filial de Google ofrece herramientas contra el hackeo

NUEVA YORK, EU(AP)

Una filial de Google ofrece herramientas que las empresas periodísticas y los sitios web electorales pueden utilizar para protegerse del hackeo.



Jigsaw, la filial de investigaciones de Alphabet Inc., a su vez la matriz de Google, dijo que las elecciones libres e imparciales dependen del acceso a la información. Para garantizar ese acceso, dice Jigsaw, los sitios de noticias, derechos humanos y supervisión electoral deben protegerse de los ataques digitales.



La caja de herramientas de Jigsaw, llamada Protect Your Election (proteja su elección) es más que nada un reenvasado de las herramientas existentes:



— Project Shield ayuda a los sitios web a defenderse de los hackers que los inundanm con tanto tráfico que los usuarios legítimos no pueden entrar. Los usuarios de Project Shield usarán tecnología y servidores que Google ya emplea para proteger sus propios sitios de los ataques.



— Password Alert es un programa que se puede agregar al navegador Chrome para advertirles cuando intenten usar su contraseña en otro sitio, lo que suele ser una señal de intento de fraude electrónico.



— 2-Step Verification requiere un segundo código de acceso después de la contraseña, tal como un texto enviado a un teléfono celular verificado. Aunque Jigsaw indica a los usuarios que lo enciendan para las cuentas Google, la mayoría de sus grandes rivales tienen protecciones similares.