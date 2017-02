Dubai lanzará taxis voladores en cuestión de meses

(Tomada de la Red)

La policía estatal de transporte de Dubai, ha anunciado que pretenden poner en marcha los taxis voladores en julio de este año, los pasajeros serán capaces de moverse a una altitud de 300 metros y a una velocidad de hasta 100 km / H.





El vehículo, llamado el EHang 184, en realidad fusiona dos de los mayores avances en el transporte en los últimos años - flotar y la tecnología de auto-conducción.





La idea es que los pasajeros programarán su destino al comienzo del viaje, y el hover-taxi los llevará allí - no se requiere conductor.



El EHang 184, construido por el fabricante chino de aviones no tripulados EHang, está en desarrollo desde 2013, y se exhibió esta semana en la Cumbre Mundial del Gobierno de 2017 en Dubai.





"El vehículo aéreo autónomo expuesto en la Cumbre Mundial del Gobierno no es sólo un modelo, ya hemos experimentado con el vehículo en un vuelo en el cielo de Dubai". Aseguró el director general de la Autoridad de Carreteras y Transportes de Dubai, Mattar al-Tayer.





Al-Tayer también mencionó que estaban haciendo todo lo posible para iniciar la operación del vehículo aéreo autónomo en julio de 2017, en respuesta a los problemas actuales de congestión de tráfico.