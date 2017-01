Los riesgos de tomar antiinflamatorios

(Tomada de la Red)

Se llevo a cabo un estudio donde participaron alrededor de 55 mil mujeres entre 44 y 66 años, el que señala que tomar antiinflamatorios por largo tiempo tiene el 10 % de riesgo de perder audición en una década.Algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno y paracetamol tienen estos riesgos, informa RT. Gary Curhan, autor del estudio dice preocuparle el hecho de que las personas consideren que los AINE (Antiinflamatorios no Esteroideos) son seguros y no piensen en los efectos secundarios.Se recomienda para las personas que padecen dolores crónicos, identifiquen la causa del malestar en lugar de automedicarse, menciona Curhan.El consumo de altas dosis de analgésicos pueden aumentar los ataques cardíacos y accidentes cerebrovaculares, no obstante, se tiene el riesgo de padecer cáncer de riñón tres veces más de lo normal, afirman investigaciones anteriores.