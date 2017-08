WhatsApp tiene envío programado de mensajes

(Tomada de la Red)

Ya es posible programar los mensajes en WhatsApp para que se envíen más tarde o en alguna fecha determinada, así como su periodicidad, informa la revista 'ComputerHoy'. Estos ajustes son posibles en el sistema operativo Android gracias a aplicaciones como Seebye Scheduler o Scheduler for WhatsApp.Así se hace la programación para Seebye Scheduler:• Se requiere instalar la aplicación gratuita Messenger API, puesto que da acceso a WhatsApp para programar los mensajes.• Posteriormente, en los Ajustes de Android en el apartado de accesibilidad se debe mover la pestaña de Messenger API a 'Sí'. Si a la hora de abrir no surge ninguna ventana emergente que pide permisos, significa que todo va bien.• Al abrir Seebye Scheduler debe dirigirse a la pantalla principal y pulsar sobre el icono '+'.• Luego hay que rellenar varios campos: el título del mensaje, su contenido, destinatario, día y hora del envío y periodicidad. Para culminar la programación se pulsa 'Agregar' y ya lo tendrá programado.Con la aplicación se puede enviar texto, imágenes, vídeos y audios.La persona que recibirá el mensaje no sabrá que se trata de una automatización, por lo que es una gran ventaja, sobre todo para los que enfrentan dificultades a la hora de organizarse o esos cumpleaños o aniversarios que muchas veces se nos olvidan.