Cáncer de ovario, enfermedad poco conocida por las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque no se sabe con exactitud por qué se desarrolla el cáncer de ovario, se han identificado factores de riesgo relacionados con cambios hormonales que se producen en la menopausia, por no tener hijos y por tratamientos para inducir la ovulación.



Si bien el cáncer de mama y el cérvico uterino son los más frecuentes, la sobrevida en cáncer de ovario es menor y mueren más mujeres diagnosticadas con este tipo de neoplasia.



La doctora Carmen Méndez, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien se ha dedicado al estudio del ovario, informó que una de cada 70 mujeres puede tener cáncer de ovario y aunque en la población mundial la media de edad en que éste aparece es a los 63 años, en México es alrededor de los 50 ó 52 años de edad.



En las células del epitelio, el más frecuente



Los tumores en el ovario pueden presentarse en los distintos tipos celulares que tiene éste como son las células germinales u ovocitos, células de la granulosa, de la teca interna, así como en el epitelio.



El 90% de los casos es cáncer epitelial. Este es más común en mujeres que se encuentran en la premenopausia y la menopausia. Al respecto la doctora Méndez señaló que un factor de riesgo es la edad.



Este tipo de cáncer generalmente se detecta en etapas 3 o 4 y la sobrevida a cinco años es de alrededor de 30%.



Aquellos que se detectan en etapas 1 o 2 tienen 90% de probabilidades de curación.



El diagnóstico tardío es la principal causa de la alta mortalidad por esta neoplasia, pues no da síntomas, sólo molestias cuando la masa tumoral es muy grande y empieza a hacer presión por la vejiga.



Algunas señales relacionadas con este tipo de cáncer como cambios en los hábitos urinarios, periodos de estreñimiento o de diarrea, saciedad rápida después de ingerir alimentos, dolor de piernas y de espalda baja, inflamación o dolor pélvico.



Si estos síntomas duran por más de tres semanas se recomienda acudir al ginecólogo y solicitar una revisión de los ovarios. Detectar este tipo de cáncer no es fácil, asegura la doctora Méndez.



El único marcador de pronóstico que se eleva en algunos tipos de cáncer epitelial de ovario es el antígeno CA125, del cual se deben medir los niveles en la sangre. Además, se recomienda realizar un ultrasonido endovaginal para identificar la superficie y el tamaño del ovario.



La investigadora alertó que aunque es un cáncer con una alta mortalidad, la información que se ha difundido a la población sobre él es muy poca.



Por lo tanto, es importante estar atentas a las señales de alerta que pueden estar ligadas a él.