Espectaculares eclipses de Luna

(Tomada de la Red)

Superluna de sangreLa NASA llevó a cabo un concurso de fotografías en la red social Facebook durante el 27 de septiembre de 2015 con motivo del evento de una superluna, invitando al público a presentar sus mejores fotos. Tras recibir más de 8.000 solicitudes, seis finalistas fueron seleccionados. La ganadora fue esta imagen realizada por el fotógrafo Casey Davis.Fases del eclipse de superlunaAquí vemos el eclipse lunar captado sobre el Centro de Investigación Glenn de la NASA el 27 de septiembre de 2015. Es raro que coincida una superluna con un eclipse lunar, pues este evento astronómico ocurrió por última vez en 1982 y no volverá a repetirse hasta 2033. Esa noche, la Superluna nos parecía un 14% más grande y un 30% más brillante debido a su proximidad con la Tierra y se tornó rojiza pasadas las 4.30 horas durante el eclipse total lunar.El eclipse de superluna en WashingtonEl eclipse de superluna de 2015 fue perfectamente observable a simple vista, de ahí que surgieran toda suerte de fotos espectaculares del mismo. En este caso, la superluna se ve detrás del monumento de Washington durante el eclipse lunar total del domingo 27 de septiembre de 2015.El eclipse de superluna en DenverAquí apreciamos el eclipse total de superluna detrás del edificio del capitolio de Denver en Colorado (EE. UU.). Los eclipses totales proporcionan una rara oportunidad para que los científicos recopilen datos disponibles solo durante estos eventos. La NASA financió hasta 11 estudios científicos para aprovechar esta oportunidad.El eclipse de superluna en Nueva YorkAquí vemos la espectacular superluna al lado Empire State Building de la ciudad de Nueva York (EE. UU.) justo al principio de un eclipse lunar total que tuvo lugar el domingo 27 de septiembre de 2015. Recordamos que hasta 2033 no volveremos a tener oportunidad de contemplar tan magno fenómeno astronómico.La Luna se interponeLa nave espacial SDO (Solar Dynamics Observatory) orbita la Tierra de tal manera que su visión del Sol casi siempre está limpia, sin obstrucciones en la visión. Sin embargo, unas pocas veces al año, la luna se interpone en su camino. Esta imagen del 22 de noviembre de 2014 muestra precisamente el disco de la Luna bloqueando parcialmente nuestra visión de la corona solar. Si observamos con detalle, podremos comprobar que el borde de la luna no es un círculo perfecto pues la calidad de la imagen es tan buena que permite detectar montañas lunares a lo largo de la línea exterior del satélite.La Luna sobre el SDOEl Observatorio SDO ve de nuevo obstaculizada su visión a causa del tránsito de la Luna pasando delante del Sol, visto desde la perspectiva de la nave espacial de la NASA el 24 de septiembre de 2014.Eclipse lunar total de 2014Un eclipse lunar total tuvo lugar en la madrugada del 15 de abril de 2014, el primero de los dos eclipses lunares totales de dicho año. La vista fue espectacular mientras contemplábamos cómo la apariencia de la luna cambiaba de naranja brillante a rojo sangre, a marrón oscuro y tal vez un poco gris.El eclipse lunar en 6 longitudes de ondaGracias al Observatorio de dinámica solar de la NASA, SDO, pudimos contemplar un arco iris de tránsitos lunares el 30 de enero de 2014. Como sabemos, el observatorio capta el sol en muchas longitudes de onda diferentes que son expuestas en distinto color. Cada longitud de onda observada, revela información sobre los diferentes elementos de la superficie y de la atmósfera del Sol. Así podemosseguir la evolución de las partículas y de las temperaturas presentes en la atmósfera solar.Las sombras de la LunaDurante un eclipse lunar total vemos cómo la luna llena es sombreada por la Tierra a la llegada del solsticio de invierno. La imagen fue tomada el martes 21 de diciembre de 2010 en Arlington, Texas (EE. UU.). El eclipse duró unas 3 horas y 28 minutos.El anillo de fuego de la Luna de 2017La Luna de febrero tendrá un anillo de fuego. Durante la fase de Luna nueva, podremos observar durante algunas horas un fantástico anillo de fuego alrededor de este satélite. El anillo de fuego de la Luna tendrá lugar el día 26 de febrero gracias al eclipse anular de Sol. ¿Por qué ocurre esto? Porque la Luna, en vez de tapar completamente a nuestra estrella, se situará de tal manera que en los bordes de su esfera se podrá ver un poco de luz solar, de ahí que denominemos este evento como 'anillo de fuego', puesto que desde la Tierra nos parecerá como si la Luna tuviera un halo brillante y cegador (que por supuesto se desaconseja mirarlo sin utilizar protección).¿Estás preparado para ver cómo el Sol se transformará en un anillo de fuego de la Luna?