Ofertan nuevo dispositivo que compite con telefónicas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Magicjack Go, dispositivo de telefonía IP que ofrece un número de origen estadounidense o canadiense en México, llegó a competir con empresas de telefonía que dan el servicio en el país.



Lourdes Cicero, gerente de Magicjack Go, explicó que se trata de una solución de telefonía sobre IP, es decir, sobre internet, que asigna un número de Estados Unidos o Canadá con lo que el usuario tiene una segunda línea en su teléfono fijo, móvil o computador.



“Se puede llamar a cualquier número fijo o celular de la Unión Americana o Canadá sin costo, permite elegir de qué estado y condado se quiere el número telefónico y brinda servicios de buzón de voz, SMS ilimitados y un número adicional para conferencias con tres o más participantes”, precisó.



El usuario puede elegir la ciudad del número asignado y no tiene la obligación de pagar un costo mensual, “el dispositivo tiene un costo sugerido de 999 pesos por un año y cuando termina la renovación tiene un precio de 35 dólares”, detalló Cicero.



Por lo que el servicio tiene un costo de 81 pesos mensuales en promedio frente a un plan de llamadas ilimitadas con Estados Unidos y Canadá que ofrecen empresas de telefonía móvil cuya tarifa mensual, considerando la más económica, es de cerca de 199 pesos.



Sin embargo, Magicjack Go requiere que el cliente cuente con una conexión de banda ancha, “el servicio de voz IP casi no consume ancho de banda, una llamada entre cinco y ocho minutos, dependiendo del tipo y calidad de la conexión, consume 1 MB”, explicó.



El mercado objetivo de la empresa son usuarios residenciales pero también las pymes y los profesionistas independientes, quienes por dos dólares adicionales pueden adquirir una línea adicional y así tener, por ejemplo, un número de Los Ángeles y uno de Nueva York, mencionó Cicero.



“Con la comunicación que tenemos el vecino del norte es una gran ventaja contar con este servicio. Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones dicen que 95.4% de las llamadas de larga distancia internacionales se dirigen a EUy Canadá”, subrayó Cicero.



La gerente de Magicjack Go agregó que el dispositivo cumple con las regulaciones tanto de Estados Unidos y Canadá así como las mexicanas.