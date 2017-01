Trump abandona su Android por otro móvil más seguro y sin Twitter

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Este viernes 20 de enero, Donald Trump tomó protesta como el nuevo presidente de los Estados Unidos, por lo que abandonará su casa en la Torre Trump de Nueva York, para moverse a la Casa Blanca.Sin embargo, no es lo único que deja atrás, ya que también tendrá que, desde el cual ha dado fuertes y diversas declaraciones a través de su cuenta de Twitter.Ahora Trump pasará a utilizar un equipo aprobado por el Servicio Secreto, con las configuraciones necesarias para evitar fugas de información y hackeos, de acuerdo con “The Associated Press”.Es así quepor lo que su móvil no tendrá Twitter. Tal y como pasó con Barack Obama Asimismo, como se menciona en The New York Times , Trump también tendrá un nuevo número de teléfono, buscando proteger su privacidad y seguridad.Esto representa un duro golpe a la rutina diaria del ahora mandatario, ya que anteriormente Trump utilizaba su cuenta de Twitter para responder a todo tipo de tópicos, sobre todo con temas políticos relacionados con EU. Cabe señalar que el pasado mes de noviembre,De momento no se han dado a conocer las características o la marca del nuevo celular del ahora presidente de Estados Unidos.