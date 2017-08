EU: Recomiendan ver el eclipse solar con gafas especiales

CABO CAÑAVERAL, Florida(AP )

El uso de gafas oscuras especiales es imprescindible a fin de observar sin peligro para la vista el eclipse total de Sol del lunes, el primero que recorrerá una franja de costa a costa en Estados Unidos en 99 años.



Los oftalmólogos dicen a los padres que es necesaria la estricta supervisión de un adulto a los menores de 16 años que pretendan ver el fenómeno.



Por ningún motivo se debe ver el eclipse sin gafas especiales u otros filtros certificados, salvo durante el lapso de más o menos dos minutos en el que la luna tapa completamente el sol y el eclipse alcanza su totalidad.



Este es el único momento en que es posible observar el eclipse a simple vista sin protección.



Cuando la fase de totalidad llega a su fin hay que ponerse las gafas de nuevo.



La fase de totalidad significa que el sol será cubierto 100% y sólo se verá de esta manera en una franja angosta que abarcará Oregon, las llanuras del centro norte y Carolina del Sur.



En el resto de Estados Unidos el eclipse de sol será parcial.



También será visible de manera parcial en una región de Canadá y la parte superior de América del Sur.



En las zonas donde el eclipse de sol sea solo parcial es necesario utilizar las gafas especiales para verlo.



Hay otras opciones para quien carezca de gafas para ver el eclipse.



El fenómeno puede ser observado indirectamente mediante un proyector de abertura que las personas pueden fabricar.



La NASA tiene diversos diseños de proyectores en su página web, entre ellos uno con una caja de cereal. Un escurridor de cocina puede servir para proyectar la imagen del eclipse de sol en algo que sirva de pantalla a unos 90 centímetros (tres pies) de distancia.



¿Qué sucede si se mira directamente al sol? Prácticamente se quema la retina, un tejido delicado y sensible a la luz que se encuentra en el fondo del ojo.



La radiación solar puede matar las células de la retina. Una persona afectada advertirá la magnitud del daño a su retina hasta después de varias horas.



Ver directamente el sol unos cuantos segundos es suficiente para dañar la retina. A diferencia de las quemaduras de piel, las de retina no se sienten y el daño puede ser temporal o permanente.



Las gafas oscuras ordinarias no sirven para ver un eclipse.



Las gafas certificadas para eclipse o los visores de mano son imprescindibles para observarlo directamente. No hay que usar gafas para eclipse que tengan filtros arrugados, rayados o gastados.



Si cualquier luz pasa por los filtros de esos visores hay que desecharlos y conseguir unos nuevos.