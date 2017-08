Horario para ver el eclipse en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque en México podrá observarse sólo de manera parcial, el eclipse de este lunes tendrá una duración de 2 horas con 36 minutos, suficientes para deleitarse con este fenómeno astronómico.



La hora máxima del eclipse será a las 13:20 horas y finalizará a las 14:38 horas, horario del centro, pero la Coordinación Nacional de Protección Civil difunde los horarios, por entidad de la república, en los que podrá apreciarse mejor.



Eso sí, el organismo exhorta a la población a observarlo de forma segura, usando lentes, binoculares y telescopios con filtros especiales (filtro para soldar del número 14).



* No mirar directamente el Sol, ya que puede dañar la retina en poco tiempo.

* Observar el eclipse con filtros para soldar del número 14.

* Para apreciarlo, no usar lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas.

* Aún con instrumentos seguros, no mirarlo más de 30 segundos.

* Prestar atención a niñas, niños y personas de la tercera edad y asegurarse que observen el eclipse de forma segura.



Los horarios en los que se podrá apreciar el Eclipse en la república mexicana son:



- Aguascalientes: 13:07:13 horas

- Baja California: 10:26:26

- Baja California Sur: 10:36:52

- Campeche: 13:44:24

- Chiapas: 13:45:38

- Chihuahua: 10:50:04

- Ciudad de México: 13:20:11

- Coahuila: 13:02:31

- Colima: 11:04:57

- Durango: 12:26:59

- Guanajuato: 13:12:47

- Guerrero: 13:19:48

- Hidalgo: 13:19:18

- Jalisco: 13:04:14

- Michoacán: 13:11:53

- Morelos: 13:21:26

- Nayarit: 12:58:20

- Nuevo León: 13:10:12

- Oaxaca: 13:31:15

- Puebla: 13:06:15

- Querétaro: 13:16:15

- Quintana Roo: 13:51:03

- San Luis Potosí: 13:10:49

- Sinaloa: 11:49:14

- Sonora: 10:35:24

- Tabasco: 13:42:03

- Tamaulipas: 13:14:09

- Tlaxcala: 13:23:06

- Veracruz: 13:28:13

- Yucatán: 13:45:19

- Zacatecas: 13:05:04