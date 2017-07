¿Pueden las redes sociales destrozar tu carrera?

(Tomada de la Red)

Ya sea que utilicemos las redes sociales para publicar fotografías de nuestras vacaciones o para comunicarnos con nuestros clientes, la línea entre lo personal y lo profesional, así como lo que es apropiado, puede a veces... desdibujarse.Una serie de estudios recientes han puesto de relieve el nivel de contenido publicado en redes sociales calificado como no profesional, en este caso, por médicos (palabrotas, fotografías de índole sexual o violaciones de la privacidad de los datos médicos de pacientes). Si bien este comportamiento se ha observado en todas las etapas de la carrera, los niveles de comportamiento reprobable fueron más altos entre los residentes y los médicos recién graduados."Cualquier médico que use las redes sociales tiene que ser consciente acerca de la protección de la información privada del paciente, incluso en las cuentas personales", comentó Toni Brayer, director ejecutivo de Sutter Pacific Medical Foundation en San Francisco, CA (EE. UU.).Los médicos trabajan muy duro para permitir que algunas calificaciones negativas impidan que los pacientes acudan a su consultaUn número cada vez mayor de pacientes recurre a los sitios de calificación de médicos como Rate MD, Yelp y Vitals a la hora de elegir un médico, indica Muy Interesante "Sabemos que esos sitios son vías cada vez más importantes para los pacientes que buscan más información sobre los proveedores de atención médica. Hemos aprendido que las 'estrellas' importan y celebramos buenas críticas internamente y respondemos a cualquier queja de los pacientes directamente para nuestros médicos", expone Brayer".Uno de los mayores beneficios de las redes sociales para los médicos es la capacidad de conectarse con sus colegas para mejorar el diagnóstico y otras habilidades médicas (como la International Hernia Collaborative, un gran grupo de Facebook para cirujanos para discutir operaciones complejas de hernia).Los patólogos, por ejemplo, usan las redes sociales para compartir imágenes con colegas de profesión, estudiantes, pacientes e incluso con el público en general, mientras que las organizaciones médicas profesionales, las usan para promover su especialidad y brindar educación.RecomendacionesLa American Medical Association (AMA), y la mayoría de las sociedades médicas especializadas, han desarrollado políticas de ética en el uso de las redes sociales durante los últimos años. Estas son sus recomendaciones:-No publique ninguna información identificable por el paciente en ningún lugar, nunca.-Establezca la configuración de privacidad en las redes sociales para proteger su propia información y contenido. Una regla excelente es nunca publicar nada que no quiera ver en una revista.-Mantenga los límites apropiados de la relación médico-paciente. El hecho de estar en internet no significa que haya que relajar las reglas.-Separe su contenido personal y profesional en redes.-Diga algo si ve a un colega publicando contenido no profesional que puede violar los estándares profesionales.-Reconozca las posibles consecuencias de su vida online, incluyendo lo que pueda afectar negativamente su reputación entre pacientes y colegas.