Facebook trabaja para cobrar a usuarios por leer noticias

NUEVA YORK, EU(AP )

Facebook está trabajando para que las páginas de noticias puedan cobrar a los usuarios de la red social por las notas que comparten y leen.



El jefe de relaciones con páginas de noticias, Campbell Brown, dijo que el plan actual es exigir pagos después de que hayan leído 10 notas de una fuente de noticias vía Facebook.



En una conferencia de prensa en Nueva York el martes, Brown dijo que las empresas de noticias han estado pidiendo que exista capacidad de subscripción.



Facebook confirmó lo dicho por Brown, que fue publicado por el sitio en Internet de negocios, The Street.



En un comunicado aparte para The Associated Press, Brown dijo que Facebook está apenas en las primeras pláticas con las editoriales sobre “cómo podríamos apoyar mejor los modelos de negocio de subscripción”.



La semana pasada, los editores de noticias dijeron que están buscando el permiso del Congreso para tener el derecho de negociar en grupo con Google y Facebook sobre publicidad y otros temas.