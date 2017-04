Facebook está eliminando miles de perfiles

(Tomada de la Red)

Facebook ha eliminado decenas de miles de perfiles falsos para "detener una operación de spam" que la red social "ha estado combatiendo durante seis meses". Así lo anunció el pasado viernes en su blog oficial Shabnam Shaik, gerente de programación de la compañía.La red de spam, según se precisa en el comunicado, "se compone de clics de 'me gusta' y comentarios inauténticos que parecen provenir de cuentas ubicadas en Bangladesh, Indonesia, Arabia Saudita y otros países".Estas cuentas falsas no fueron creadas en masa, sino a través de "los medios más sofisticados", que "trataron de enmascarar el hecho de que eran parte de una misma operación coordinada", explicó Shaik.De acuerdo con el representante de Facebook, el objetivo de la trama era "ganar engañosamente nuevas conexiones de amigos a través de los 'me gusta' y de la interacción con las páginas más populares de nuestra plataforma, para después de ello enviar spam".Según asegura, sus sistemas "fueron capaces de identificar gran parte de esta actividad ilegítima y eliminar un número sustancial de clics de 'me gusta'".Aparte de estos miles de perfiles falsos eliminados, Facebook también suspendió la semana pasada 30.000 cuentas falsas en Francia. Según escribe Reuters, la red social lo hizo para detener la difusión de noticias falsas, informaciones erróneas y spam.Esta decisión se tomó tan solo 10 días de la primera ronda de las elecciones presidenciales en el país galo.Fuente RT