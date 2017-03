(Tomada de la Red)

¿Cuántas veces al día se te olvidan cosas? ¿Sabías que? Existen unos cuantos "súper memorizadores" en la población que pueden memorizar enormes listas de palabras a la vez, o recitar miles de dígitos de Pi.



Estudios aseguran que estos súper memorizadores no son tan diferentes a nosotros, y que incluso los cerebros humanos promedio pueden aprender las mismas habilidades con sólo un poco más de un mes de entrenamiento.



De hecho, el cerebro de una persona con habilidades de memoria promedio no es estructuralmente diferente al cerebro de un súper memorizador, lo que significa que hay esperanza para todos nosotros en aumentar nuestras habilidades de memoria.



Para llegar a estos resultados, investigadores del Centro Médico de la Universidad de Radboud en los Países Bajos, estudiaron los cerebros de los 23 competidores principales en los Campeonatos Mundiales de Memoria – una competencia donde los concursantes tratan de recordar más palabras de una lista que la persona a su lado.



Curiosamente, científicos encontraron que la anatomía cerebral de estos súper memorizadores no era nada especial en comparación con el promedio de cerebros de personas de edades similares, ni salud y ni la inteligencia. Sin embargo los cerebros del Campeonato Mundial de Memoria, sí mostraron cambios específicos en la conectividad cerebral, es decir, las regiones en sus cerebros trabajan juntas de diferentes maneras.



Debido a que la conectividad cerebral es conocida por ser flexible, el equipo entonces probó si las personas promedio podrían ser entrenados para mejorar significativamente sus recuerdos.



Después de haber entrenado 51 'memorizadores normales' durante 30 minutos al día durante 40 días, el equipo encontró que una técnica en particular incrementó la capacidad de memoria de los participantes un poco más del doble.



Aún más fascinante, sus patrones de conectividad cerebral eran parecidos a los atletas del Campeonato Mundial de Memoria.



Es impresionante ver cómo después del entrenamiento, la conectividad cerebral del grupo de entrenamiento estratégico había cambiado. Siempre es bueno pensar que la mayoría de nosotros nacemos con la misma estructura cerebral que los genios, sólo necesitamos aprender a aprovechar nuestro potencial.